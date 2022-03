A débeda coas coidadoras rurais

Coidar ás que coidan é a grande materia pendente dunha sociedade que aínda hai pouco lle viraba as costas a todas esas persoas, mulleres na súa meirande parte, que dedicaban a súa vida e tempo ao coidado doutras. Se nas cidades, e aínda coas conexións e servizos coa proximidade propia das urbes de hoxe, a carga mental das mulleres coidadoras é difícil de aliviar, no ámbito rural, moito máis disperso e incomunicado, a fenda ensánchase.

As coidadoras quedan aínda máis soas no seu día a día. Sábeo Manuela Blanco, alumna de Terapia Ocupacional da Universidade da Coruña que vén de gañar a segunda edición do Premio Valedora do Pobo por un Traballo de Fin de Grao que puña o foco, precisamente, nunha realidade que ela ben coñece. “Foi un enfoque totalmente persoal. Vivín durante toda a miña vida cunha muller coidadora no rural e coa persoa que ela coidaba. Sempre tiven claro que quería investigar sobre isto”, explica Blanco.

A investigación, titulada Ser coidadora átate: desafíos ocupacionais das mulleres coidadoras do rural galego durante a pandemia COVID-19, afonda na vivencia e no día a día destas mulleres que levan a cabo, en silencio, una labor invisibilizada, pouco recoñecible pero indispensable na maioría dos fogares nos que habitan persoas dependentes. Para iso, Manuela Blanco entrevistouse cunha serie de mulleres coidadoras do rural ás que chegou a través dun intermediario, documentou as súas rutinas e analizou as súas preocupacións. Unha análise que, ademáis dun premio, valeulle una serie de conclusións. “As mulleres coidadoras empezan a coidar porque é una necesidade á que elas teñen que dar resposta. Non conciben que coide o home, sobre todo no ámbito rural. Elas entendían que tiñan que ser elas, e non conciben que poidan contar con axuda”, sinala a autora da investigación.

Manuela Blanco estudou, ademais, as actividades ou ocupacións que enchen o día a día destas mulleres, e a conclusión non admite ambigüidades: as mulleres coidadoras non viven para elas, e, se o fan, é pendentes sempre dos outros. “Dedícanse unicamente ao coidado, e nada máis que ao coidado. Participan das ocupación da persoa á que coidan. Se teñen que ir ao súper, moitas veces volven para casa correndo sen rematar de facer a compra porque saben que as están agardando”, exemplifica Manuela Blanco.

Un cóctel de circunstancias vitais que causan graves perxuízos na saúde mental das persoas que ostentan este rol, que esquecen, no seu bo facer para o resto, una necesidade tan básica como é a de coidarse a si mesmas. “Son persoas que están sempre preocupadas. Quixen centralo na época do COVID porque foi un momento no que todas esas preocupacións se incrementaron para estas mulleres. O impacto psicolóxico foi grande”, advirte a xa terapeuta ocupacional. As restricións derivadas da pandemia, que levaron ao peche temporal de recursos como centros de día, que aliviaban, en certo xeito, parte das labores de coidado destas mulleres, só contribuíu a aumentar a carga, sobre todo no ámbito rural. Co peche dos centros, o coidado pasou a ocupar o groso do día, en detrimento, aínda máis, das súas propias rutinas e necesidades. “Algunhas das participantes tiveron que abandonar os seus postos de traballo para coidar”, advirte Manuela Blanco.

Unha conxuntura que non ten fácil solución a curto prazo, xa que, a ollos de Manuela Blanco, é una tendencia aínda moi estancada no ámbito rural e con poucos visos de cambio polo momento.

“É difícil que cambie a visión, porque, ademais de que vivimos nesta sociedade patriarcal, elas ven o coidado como una obriga, pero como una obriga que fan porque queren. Penso que é importante que exista un proceso que lles faga ver que poden buscar axuda, e que non son malas fillas por facelo”, insiste a autora do TFG, que sinala que, para que ese proceso mental poda ser posible, a administración e as institucións teñen que poñer os medios para achegar e dar a coñecer estes recursos nun ámbito tan disperso como o rural, no que a información non sempre chega coa celeridade dos entornos urbanos. “Habería que mellorar a atención a dependencia. Moitas coidadoras non coñecen o sistema de valoración e as axudas á dependencia. Só o descobren cando se senten desbordadas e van á traballadora social do concello. É necesario que, dende os concellos do rural, se dean a coñecer esas posibilidades”, propón.