La Ruina es el espacio en el que el público cuenta sus anécdotas más embarazosas. Una mezcla de sorpresa y humor que ha hecho que sea uno de los podcast más escuchados. Tomàs Fuentes y Ignasi Taltavull, al frente, visitan A Coruña para hacer el programa, hoy y mañana, en Afundación.

Cuando crearon La Ruina en febrero de 2019, ¿esperaban encontrar tantas historias?

Qué va. Nosotros hicimos esto pensando en hacerlo un día para amigos. Vimos que la cosa funcionaba y sin plantearnos nada se ha ido haciendo así de grande. No teníamos previsto esto para nada.

¿Les sigue sorprendiendo la espontaneidad del público a la hora de contar sus ruinas?

Sí. Es que, si no lo has hecho, impresiona mucho subirte a un escenario con tanta gente, pero nos hemos dado cuenta que la gente no tiene vergüenza, en el buen sentido. Hemos creado un clima de colegas en el que la gente no tiene vergüenza a explicar sus anécdotas. Supongo que también influye mucho que como todo el mundo tiene una ruina, un momento patético, de alguna manera dices “no estoy solo en esto de ser un pringado”. Todo eso hace que se suelten y que las expliquen con mucha gracia. Nosotros, que nos dedicamos a la comedia, que somos guionistas y cómicos, muchas veces nos pasamos la mano por la cara y pensamos “esta persona que no tiene nada que ver con esto ha explicado una historia mejor que si nosotros hubiésemos estado trabajando en ello tres meses”.

¿Se convierte en una terapia de grupo?

Yo creo que sí. Mucha gente ha venido una vez y no se ha apuntado para contar su ruina porque le daba vergüenza, y al acabar dice “a la siguiente me apunto”. Porque nosotros no vamos con maldad, vamos a reírnos de la situación, no de la persona, y eso hace que la gente se sienta más cómoda. No es un show en el que vamos a traición. No hablaremos con nadie que no se haya apuntado, no forzaremos una historia si la persona no quiere que tiremos por ahí. Es un sitio seguro para echarnos una risas.

Ese buen ambiente lo consigue de la mano de Ignasi Taltavull. ¿Cómo se conocieron?

La Ruina no habría salido tan bien si no fuera con Ignasi y conmigo, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Empezamos siendo amigos porque él tenía un canal de sketches en internet. Nos cruzábamos emails. A partir de ahí, nos hicimos amigos y dos o tres años después estábamos currando en proyectos personales juntos. Somos amigos, nos vemos casi cada día. El conocernos tan bien hace que pensemos los dos en la misma dirección. Muchas veces nos dejamos chistes en bandeja el uno al otro. Hay una compenetración muy chula.

Consiguen que cada show sea diferente.

Claro. Nosotros vamos ahí y no sabemos nada de las historias que van a salir y del tipo de gente que nos vamos a encontrar. Es una lotería. Si sube alguien muy nervioso, nuestro trabajo también es ayudarle para que la historia luzca más, aunque pocas veces ha pasado. La gente ya viene con una predisposición muy grande. Para nosotros, eso es un lujo. Somos los primeros sorprendidos con las historias. Casi afrontamos el show al mismo tiempo que el público, por eso nos lo pasamos tan bien.

Imagino que ya se lo habrán preguntado, ¿cuál es su ruina?

(Ríe) Ya he contado alguna en el programa. De las primeras que conté tenía que ver con Galicia. Una noche de borrachera con amigos, me hice pasar por gallego con el taxista, con la mala suerte de que fui el último en bajarme. Estuve 20 minutos solo hablando en gallego con el taxista por una broma estúpida. Al final tuve que salir del papel porque no sé imitar acentos. Fue una situación muy incómoda.

Su podcast es de los más escuchados pero ¿hay demasiados?

La verdad es que ha habido un boom, hay podcast por todos lados. Está muy bien, aunque estaría mejor que se pagasen mejor. Es como en su momento los blog o Youtube. Es un sitio en el que la gente que no puede acceder a los grandes medios puede exponer su talento. Bienvenido sea. Cuanto más podcast originales, mejor. Si que es cierto que nosotros no pertenecemos a ninguna plataforma, y de esos hay pocos. De los grandes podcast, diría que somos los únicos. Por detrás viene un mucha gente que va por libre y que lo va a petar. Hay mucho talento.