La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre -que ya ha ingresado en prisión- como presunto autor de al menos cuatro estafas ofreciendo a las víctimas alquileres de pisos de los que él no era propietario. El detenido es un hombre de 26 años con numerosos antecedentes. Esta detención llega después de que en la última semana trascendieran otras detenciones por hechos similares.

En el caso del último detenido, que ingresó ayer en prisión, la primera denuncia se registró al día 15 de este mes, cuando una mujer manifiesta haber sido víctima de una estafa. La víctima habría contactado con un hombre a través de una conocida página web de compra-venta, para alquilar un piso en la calle de la Franja. "El estafador llegó a mostrarle en persona el mencionado piso, tras lo que le hizo firmar un contrato de alquiler y realizar el pago de 900 euros en concepto de pago del primer mes y fianza. Estando ya instalada en el piso, se presentó en el mismo el encargado real de arrendar dicho inmueble, explicándole que se trataba de un piso de alquiler vacacional y que la persona que se lo había alquilado lo había hecho de manera fraudulenta", explica la policía en un comunicado.

Días después, este hombre estafó de igual modo a otra mujer, mostrándole en esta ocasión un piso en la calle San Amaro, firmando un falso contrato y haciéndole pagar el alquiler de un mes, tras lo que le hace entrega de la llave. Dos días después, cuando quiere acceder al piso, se encuentra con que dichas llaves no abren la puerta de acceso.

Las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial aclararon el modus operandi de este sujeto, así como su participación en más delitos. Este hombre, arrendaba viviendas de alquiler turístico en la ciudad, utilizando identidades de terceros y remitiendo impresiones de pantalla de falsas transferencias bancarias como pago de esos alquileres.

Con las llaves de los pisos ya en sus manos, localizaba anuncios en Internet de personas que buscaban pisos en alquiler. Utilizando un nombre falso les solicitaba la remisión, a través de mail, de fotografías de sus Documentos Nacionales de Identidad, nóminas, vidas laborales y otros datos. "Enseñaba los pisos a los que tenía acceso y siempre retrasaba la fecha de entrada para así poder alquilar el mismo piso a más víctimas, de los que recibía en metálico el importe del alquiler y la fianza. A algunos de ellos les entregó contratos con datos falsos", aclara la policía.

Además de los anteriormente relatados, han sido localizadas otras dos víctimas más de esta estafa de un falso alquiler en la ciudad, y a falta de practicar las gestiones oportunas con la innumerable cantidad de fotografías de Documentos Nacionales de Identidad y otros documentos hallados en el teléfono del detenido, no es posible determinar por el momento el número total de víctimas.

Se ha podido comprobar que, con los datos obtenidos de estas personas, no solo realizaba esta estafa, si no que además, solicitaba préstamos al consumo y préstamos personales.

El pasado día 21 de marzo se realiza la detención de este sujeto, un varón de 26 años con numerosos antecedentes, el cual pasó a disposición del juzgado de Guardia el día 24, decretando éste su ingreso inmediato en prisión.

SALVAGUARDAR DATOS PERSONALES

El Cuerpo Nacional de Policía se recuerda la importancia de no realizar envíos de fotografías o archivos de documentación con información personal, como Documentos Nacionales de identidad o nóminas a través de aplicaciones de mensajería instantánea o e-mails. "Nuestros datos pueden ser utilizados fácilmente no solo para una en concreto, si no para innumerables estafas, como solicitar préstamos, realizar compras en Internet, e incluso usurpar nuestra identidad para materializar otros delitos. Si enviamos este tipo de datos a una persona desconocida es posible caer en esta red", avisa la policía.