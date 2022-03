“Aunque acabe el paro, no habrá camiones suficientes para mover todo lo parado”

¿Cómo de preocupante es el alcance del paro hasta ahora?

El impacto ha sido grande en toda la economía coruñesa y gallega, y por supuesto en toda la actividad portuaria; más que en la nuestra, en el funcionamiento de nuestros operadores, que es lo que más nos preocupa.

¿En cuáles especialmente?

En dos sectores en los que somos líderes nacionales: la pesca, ya que somos el primer puerto de pesca fresca de España en toneladas, y en grano, a la cabeza en el norte y el Cantábrico. La relación de estos sectores con la alimentación humana y animal tiene especial relevancia en esta crisis. No estamos hablando de mercancía que se pueda mover dentro de quince días, sino perecedera y necesaria para la alimentación de los animales. Hemos parado muchas empresas y se han retrasado varias actividades económicas.

¿Qué demandas han trasladado al Puerto los operadores afectados?

Las empresas nos han pedido ayuda como mediadores externos entre el operador y los transportistas. Hemos estado en alguna de las mesas negociando medidas para la pesca y los cereales, los más urgentes. Sus preocupaciones se las hemos hecho llegar a los convocantes del paro y también a la Delegación del Gobierno desde el primer día, en algún caso para la solicitud de convoyes protegidos.

¿Y el Puerto qué ha demandado al Estado?

Dentro de nuestras competencias, pedimos a Puertos del Estado que ayude a estos sectores tanto por el aumento del coste de los combustibles como por la guerra en Ucrania. Esto se negocia internamente entre los puertos nacionales y Puertos y creemos que algunas ayudas se reflejarán en el real decreto del próximo martes. Van en la línea de pedir que se baje la cuota de tráficos mínimos al año en los periodos en que su actividad se ve afectada, como puede ser por las circunstancias actuales o a empresas vinculadas a Ucrania por el tráfico de cereales. O ayudas a la Lonja por el coste del gasoil. Hay otras propuestas que espero que se cumplan.

¿Entienden las reclamaciones y acciones de los convocantes?

Llevamos tiempo hablando con ellos, nos reunimos periódicamente, especialmente con la cooperativas Codebas y Transpuerto. Les ayudamos en todo lo que podemos. Entendemos la situación en la que están, pero también les pedimos que entiendan las necesidades de otros sectores y empresas portuarias.

¿Satisfacen al Puerto los acuerdos iniciales del Gobierno con el sector para las ayudas al precio de los carburantes, que no convencen a los convocantes del paro?

Deben decidirlo los convocantes, que han dicho que son independientes y no se consideran representados por la gran patronal. Desde el principio hemos dicho que la reunión del Gobierno debe ser con quien convoca el paro, lo que no significa que no se reúna con las demás asociaciones.

¿Tardó el Estado en gestionar esta crisis?

No valoró el peso que los autónomos tienen. Si se cree el Gobierno que basta con arreglar los problemas de los transportistas autónomos, se equivoca. Ocurrirá con los taxistas, con Uber, con las furgonetas, como los técnicos de reparaciones que hacen más de cien kilómetros al día que ven que la subida de precios les ahoga.

Continúe o no el paro, ¿qué consecuencias tendrá en la actividad del puerto de A Coruña?

Todavía no podemos cuantificar los daños. Llevábamos un crecimiento del 17% en febrero y cuando acabe marzo veremos que no se cumplen las expectativas surgidas de la línea que seguíamos, que venía de un crecimiento anterior. Éramos optimistas porque los resultados eran mejores que antes de la pandemia. Aunque se reactive ahora la actividad, no va a haber camiones suficientes para mover todo lo que estaba parado. Seguramente tardaremos medio mes en recuperar la normalidad. Lo peor es que previsiblemente va a seguir la inflación y eso nos afecta a todos muy seriamente. Eso supera la huelga en el transporte y los daños derivados de la guerra. La inflación fue ya el año pasado del 7% y si el país no controla el aumento de precios vamos a tener una complicada situación económica. Empezamos con las energías y tendrá más alcance. Aparte de la deuda pública, la inflación es la luz roja más grande que tenemos.