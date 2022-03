El juzgado considera prescritas las presuntas irregularidades del exjefe de Protección Civil de A Coruña

El Juzgado de Instrucción nº 1 ha sobreseído la denuncia contra el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil hasta 2011, Federico de la Fuente, que, según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, utilizó la agrupación como “medio para generar ingresos extra, como si de un negocio se tratase”, y manejó la cuenta bancaria de la entidad hasta 2017, cuando ya no ocupaba ningún cargo. En un auto emitido el mes pasado, el juzgado entiende que los hechos estarían prescritos porque han transcurrido más de diez años desde 2011.

Pero fuentes policiales han afirmado a este diario que la propia UDEF comunicó al juzgado que no ha transcurrido el periodo, ya que consideran que De la Fuente cometió hechos presuntamente delictivos hasta 2017. Por otra parte, alegarán contra el archivo las dos personas que presentaron la denuncia, una de ellas Sonia Vieites, que presidió la agrupación desde 2017 hasta que perdió el año pasado unas elecciones en las que denunció “irregularidades”. De acuerdo con los denunciantes, el juzgado no les comunicó el auto por el que se declaró que los presuntos delitos estaban prescritos, por lo que presentarán un escrito de protesta que, presumen, anulará esta decisión.

De acuerdo con el informe de la UDEF, elaborado durante tres años como operación Procico y cuyo contenido adelantó el año pasado LA OPINIÓN, se incluyen hechos ya denunciados previamente en 2012, si bien fueron sobreseídos. La UDEF considera que las conductas sospechosas “se centran principalmente” en la época en que De la Fuente fue presidente, pero también lo acusa de la “ocultación de unos fondos públicos” tanto en la cuenta oficial de la entidad, en el BBVA, como “en otras cuentas bancarias desconocidas a nivel municipal”, con lo que se impidió que la junta directiva de Protección Civil pudiese acceder a este dinero hasta 2017.

Así, la Policía señala que De la Fuente realizó un movimiento de 4.900 euros cuyo origen se desconoce en enero de 2012, y luego otras operaciones, la mayoría de escasa cuantía, hasta enero de 2013. Entre ellas se encuentran tres pagos a Ambulancias Sagur por un valor conjunto de más de 4.000 euros.

La versión de Federico de la Fuente, que afirma que el juzgado no le comunicó el sobreseimiento ni se puso en contacto con él, es diferente. Según él, después de dejar el puesto “la junta gestora no quiso hacerse cargo de nada”, y no había ningún documento que presentar al banco. “No había un acta, no había nada, que probase que los que quedaron como junta gestora lo fueran”.

No se pudo hacer un traspaso, defiende, “hasta que Sonia Vieites ganó las elecciones”, en 2017. Durante la mayor parte de este tiempo, afirma, “recibía notificaciones de liquidación semestral que decían que no había dinero” en la cuenta. Para la Policía, se generaron “durante todos estos años saldos negativos en cuenta por comisiones bancarias”.

Cuando Vieites asumió la presidencia, afirma Federico de la Fuente, se reunió con él y lo acusó de realizar irregularidades, algo que se difundió a terceras personas. “Les respondí que si seguían acusándome de eso no les iba a enseñar nada, que me denunciasen y se lo enseño al juzgado. Pero me reuní con la concejala y el director de Seguridad, les enseñé las cuentas y me dijeron que estaba todo correcto”, afirma.

Pagos en cuentas personales

La investigación de la UDEF abarcó las cuentas personales de De la Fuente, y encontró en estas, cuando todavía era presidente, abonos relacionados con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña” que son “susceptibles de ser considerados cuando menos de dudosa legalidad”.

Algunos son pagos de 2007 de facturas de una empresa, Veicar, que se dedica a vender material de emergencias y telecomunicaciones y la realización de cursos de seguridad. Para la Policía, estos pagos pueden deberse a que realizase “algún servicio de índole formativa”, pero no se aclara el motivo.

También hay pagos de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos por una actividad de prevención desarrollada por el colectivo. Según algunos testigos, voluntarios de Protección Civil vigilaron el equipo de los bomberos por las noches, un servicio remunerado y organizado por De La Fuente. Y también hay varios traspasos desde la cuenta de la Agrupación de Voluntarios a una de De La Fuente.

El interesado considera que las investigaciones policiales repiten los hechos de la denuncia archivada en 2014, y cree que detrás de ambos casos está una persecución de la misma persona. “Me quisieron involucrar en una cosa que no era verdad y se archivó: yo me defendí con informes del Ayuntamiento que decían que no había nada” explica.

De acuerdo con las conclusiones de la operación Procico, De la Fuente ocultó la existencia “de las cuentas bancarias donde se ingresaban parte de las ayudas a favor del voluntariado”, utilizando los fondos “para fines que no eran los previstos inicialmente” o para acciones “supuestamente irregulares” como el pago de dietas por servicios de voluntariado remunerado. Tras la dimisión de De la Fuente, afirman, estos servicios irregulares “dejaron de prestarse”.

De la Fuente afirma que “desapareció documentación de la época en la que era presidente”, pero que si la Policía o el juzgado se hubiesen puesto en contacto con él, “pasaría documentación y se archivaría todo, porque no hay nada”. Los pagos a voluntarios, afirma, se realizaron por dietas “porque es su derecho y obligación de la entidad pagarlos, no he cometido malversación de fondos, no he tocado nunca dinero del Ayuntamiento”.