Definición: s. m. Anglicismo para designar o punto no que comeza a diminuír o volume de petróleo extraído no mundo, ou, alternativamente, a súa rendibilidade. NOTA: esta verba non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Petróleo: aceite mineral natural de cor parda moi escura e olor forte formado principalmente por unha mestura de hidrocarburos. Teito do Petróleo: tradución máis aceptada —aínda que non unánime— en galego para Peak-oil, alternando con Cénit ou Pico do Petróleo. Cru: Substancia que non se someteu a ningún proceso, e especificamente o petróleo recén extraído. Combustible fósil: materia que se extrae do seo da terra e que se utiliza para producir calor. Estas acepcións, ou as palabras que constitúen as expresións, aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo? A mediados do século XX o xeólogo e xeofísico estadounidense Marion King Hubbert (1903–1989) vaticinou que en poucas décadas se chegaría a un punto de inflexión no cal o volume de petróleo que se extraía no mundo chegaría a un máximo e comezaría a descender, debido ao esgotamento das “bolsas” subterráneas de petróleo ou a que a súa extracción deixara de ser rendible. O modelo matemático desenvolvido por el, en forma de campá invertida, chamouse (e chámase) teoría do pico de Hubbert ou curva de Hubbert, e comprobouse certa ao acadar Estados Unidos ese Peak-oil no ano 1970. Así e todo, as novas técnicas extractivas fixeron que se “vencera” o Peak-oil e a produción aumentara de novo xa nos anos 90.

Por que está en voga esta palabra? Moito se ten falado desde os anos 90 de cal sería o Peak-oil a nivel global. Sería en 2011 cando o economista turco Fatih Birol (n. 1958), economista xefe da Axencia Internacional da Enerxía, afirmou que “o pico na produción mundial de cru acadouse xa en 2006”. Así e todo, outros economistas afirman que existen reservas para outros cen anos, algo que se pode inferir como certo segundo as últimas correccións da curva de Hubbert. Así e todo, segundo o colectivo Véspera de nada, o Peak-oil sería “o evento que marca o comezo do fin da civilización industrial” a nivel mundial, e que “levará en poucos anos ao colapso da civilización industrial ou ben a unha Gran Transformación socioeconómica e cultural de volta a un consumo enerxético sustentable”. O recente conflito na Ucraína, que pon na picota o subministro de gas natural ruso a Europa, así como a exportación de petróleo deste país a outros lugares do mundo, ven engadir máis incerteza ao porvir da así chamada civilización industrial. O desenvolvemento de fontes enerxéticas alternativas aos combustibles fósiles demostrouse aínda insuficiente fronte ás inercias de consumo de gas natural e petróleo, provocando unha escalada de prezos que estamos a sufrir os cidadáns de medio mundo. Nesta era xa post Peak-oil, previa á era post petróleo, o escenario é complexo. Segundo alerta o biólogo e consultor ambiental Xabier Vázquez Pumariño (n. 1969), só a “re-ruralización”, coa recuperación de memoria dos saberes tradicionais vinculados á terra e á produción de alimentos, e o fomento das relacións de proximidade, poderían paliar o impacto deste cambio enerxético a nivel galego, algo compartido por Xoán R. Doldán-García (n. 1963), profesor de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela.