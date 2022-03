47 vidas y un autobús

Natalia es profesora y abogada. Ella y su hija, Anastasia, pasaron varios días escondidas en el metro de Kiev hasta que se habilitó un corredor humanitario por el que pudieron escapar hacia la frontera. German, de Mariúpol, tiene catorce años y no sabe si podrá volver a su ciudad ni lo que quedará de ella. Inna, de 74, muestra en el móvil la foto de la que fue su casa, totalmente arrasada por las bombas.

Yulia, que no rebasa la veintena, escapó sola de Kharkiv con su hija de dos años, Oleksandra. El padre de Pavlo, de once años, lucha en la guerra. Severyn, de doce, cruza Europa estos días para encontrar un hogar lejos del miedo, pero lleva consigo su colección de monedas. Y poco más que eso. Cuarenta y siete vivencias y experiencias distintas que recorren estos días el camino hasta Galicia desde una Ucrania que ya nunca será la misma. Muchos se reencontrarán con sus familiares residentes en España. Otros no saben lo que les espera en un país que pisan por primera vez y que ahora será su hogar. La mayoría coincide: en cualquier sitio estarán mejor que en Ucrania en estos momentos. A la ciudad fronteriza de Rzeszow llegaron en otro autobús tras pasar varios días en Truskavets, ciudad reconvertida en campo de refugiados masivo. En el mismo punto los recogió otro autobús, de la empresa Autocares Sánchez y fletado por la agrupación empresarial Aco Dolmen, de A Costa da Morte. Antes, depositaron en el vehículo cientos de kilos de ayuda humanitaria recogidos por la asociación AGA Ucraína.

La misma entidad se afanó, en los días previos, en buscar a cada unidad familiar un hogar acorde a sus necesidades: con niños, sin niños, con perro, con adolescentes, personas mayores. El traductor del móvil es una herramienta indispensable para la comunicación estos días, aunque ya empiezan a recordar algunas palabras importantes: hola, qué tal, gracias, A Coruña.

Mientras recorren los 3.000 kilómetros que separan Rzeszow de España, algunos fuera de sus fronteras por primera vez, piensan en el futuro. “Me preocupa, pero creo que en España estaremos bien. Unos parientes nuestros ya están allí y están muy a gusto”, comenta Olga, que llega a la ciudad acompañada de sus dos hijos de diez y doce años. La mayoría piensa en volver. “Pero no sé si tendré a dónde”, concluye Hanna.