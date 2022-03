Los camioneros autónomos de A Coruña votan seguir el paro sin unanimidad tras el pacto con el Gobierno

El acuerdo alcanzado el viernes de madrugada entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para poner fin al paro de los transportistas, que está a punto de cumplir dos semanas, no encontró horas después la aceptación de la plataforma minoritaria convocante de la huelga, que anunció, tras reunirse con la ministra de Transporte, que seguirá sin mover los camiones. En la ciudad, la Asociación Coruñesa de Empresarios de Transporte (Ascentra) votó ayer a favor de continuar el paro, pero en la votación ya no hubo la “mayoría aplastante” de hace una semana para apoyar el apagado de los motores; esta vez se registró “una mayoría no muy alta” en una asamblea a la que no acudieron la mitad de los 300 asociados.

Aunque el colectivo votó mantener el paro tras una “tensa” reunión de más de dos horas (96 votos a favor, 36 en contra, tres votos en blanco, uno nulo), el resultado de la votación no obliga a los asociados a seguir sin subirse al camión. El presidente de Ascentra, Antonio Señarís, admite que “bajo su responsabilidad” los transportistas pueden salir a las carreteras. “Ascentra sigue sumado al paro, pero cada socio, a partir de ahora, tomará su decisión según sus responsabilidades con los clientes, sabiendo cuáles van a ser las consecuencias de no trabajar o de trabajar”, aclara. Sectores afectados por el paro del transporte auguran una pausada vuelta a la normalidad Señarís explica que una de las razones por las que no acepta los acuerdos entre el Gobierno y CNTC es porque las medidas que propone el Estado no van a ser “de inmediato cumplimiento”. “La mayoría de la gente saldría a trabajar si estas propuestas se aplican desde el lunes, pero tienen un largo recorrido hasta que se convierten en ley. Son medidas insuficientes que no garantizan ni la rentabilidad ni la bajada del precio de los combustibles, que está muy alto y nos impide repercutir el incremento al cliente. Sin garantías nadie quiere trabajar”, reconoce Señarís. La postura de los autónomos que engloba Ascentra, que entre sus clientes tienen operadores del puerto y empresas de sectores como el industrial, el sanitario y el alimenticio, ha variado desde el comienzo del paro patronal del transporte. La semana pasada el apoyo a la huelga fue “contundente” y solo arrancaron algunos camiones para cumplir con “servicios necesarios”. Siete días después habían circulado más vehículos, no todos los conductores eran partidarios de parar su actividad. Sus pasos siguientes dependerán, según Señarís, de las próximas decisiones de la plataforma nacional que ha convocado el paro. Si en adelante cambiase de parecer tras nuevos encuentros con el Gobierno y aceptase las propuestas para desconvocar la huelga, Ascentra citaría de nuevo a sus socios para resolver en asamblea si continúa secundándola o si se opone, explica su presidente. Espera y recuperación De momento, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte no acepta soluciones aprobadas por el Gobierno y CNTC, como bonificaciones al combustible, ayudas directas al sector según los vehículos utilizados o ampliación de préstamos pendientes. El alza del precio del gasoil y la competencia en el sector ha hecho explotar a los más críticos. Y el presidente de esta plataforma, Manuel Hernández, arengaba ayer a sus compañeros: “No tiréis la toalla bajo ningún concepto. No estamos pidiendo limosnas, las ayudas que nos quieren dar no son la solución de nada”. La flota pesquera finaliza el paro, pero la mitad permanece amarrada por el precio del gasoil Mientras el debate sigue abierto y el paro no aúna posturas ni atrae soluciones, los sectores afectados en la ciudad por el bloqueo en el transporte recuperaron en las últimas horas una leve esperanza respecto a la situación. Trabajadores del puerto, polígonos empresariales, mercados y hosteleros notaron más actividad el viernes. Consideran que hasta la semana que empieza mañana no podrán advertir si la mejora es real y augura la vuelta deseada a la normalidad, un camino que creen, en todo caso, que se recorrerá con ritmo pausado.