“Estoy enamorada del teatro clásico, esta experiencia es un crecimiento muy grande”

Bajo la dirección de Lluís Homar, la coruñesa Aisa Pérez está disfrutando de su primera experiencia en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Interpreta a Marcela en Lo fingido verdadero, la obra de Lope de Vega. Estrenaron el 3 de febrero en Madrid y A Coruña será, como dice la actriz, “la primera plaza de la gira”. Su casa. El estreno soñado está programado para el 1 de abril en el teatro Rosalía de Castro.

Es la actriz más joven de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Cómo empezó este camino?

Entré en la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico hace cuatro años. En teoría, la joven es una cantera para la Compañía Nacional. Cuando acabé el año pasado, me llamó Lluís Homar para pasar a la compañía principal. Como le llamamos nosotros, la de mayores. Llevo cuatro años aquí, enamorada del teatro clásico y ahí sigo. Esta experiencia es un crecimiento muy grande. Estoy compartiendo tablas con gente muy conocida, muy buena y que llevan muchos años.

Es también la única gallega del elenco.

Sí. La compañía está formada por gente de toda la Península. Concretamente gallega solo estoy yo. Por mucho que la sede esté en Madrid, me parece bien que esté compuesta por gente de todas partes. Es lógico. Además, en la obra que estamos haciendo ahora, Lo fingido verdadero, Lluís Homar ha decidido hacer un reparto paritario. En las obras de teatro clásico normalmente hay muy pocos personajes femeninos y muchos masculinos. Decidió hacer un reparto de 50-50, así que las mujeres están haciendo personajes de hombres.

La primera parada de la gira de esa pieza es A Coruña. ¿Qué significa volver a casa?

Pues el año pasado fue la primera vez que fui a A Coruña, también al teatro Rosalía de Castro, con la Joven, y que ahora sea la primera parada con la Compañía grande, por así decirlo, es muy emocionante. Siempre me gusta ir a mi tierra.

¿Ha tenido oportunidad de trabajar en una compañía gallega?

Yo me formé en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, que está en Vigo, y allí empecé, pero no trabajé profesionalmente. Luego trabajé en Sevilla y Bélgica, pero no estuve en ninguna compañía gallega. El año pasado me llamaron del Centro Dramático Gallego y estuvimos haciendo una obra con Portugal. Fue mi primer contacto profesional con Galicia.

¿Cómo es Lo fingido verdadero?

Es una obra de teatro clásico de Lope de Vega, la escribe más o menos a la par que El arte nuevo de hacer comedia. Es una obra que tiene tres actos muy diferentes. El primero es como una tragedia de romanos, la segunda es una obra metateatral, aparece el teatro dentro del teatro, y la tercera jornada es la conversión de Ginés, que es el patrón de los actores. Es una obra bastante disparatada.

¿Qué le atrae de Marcela, su personaje?

Es la primera actriz de la compañía de Ginés, el protagonista. Es una mujer muy decidida, muy echada para adelante, muy enamorada del teatro. Ginés se enamora de ella y ella no le hace caso. Eso es clave para que el protagonista se convierta al cristianismo en el tercer acto y cambie de opinión. El emperador le pide que haga una obra de teatro de un cristiano para reírse de ellos, porque sucede en Roma y no creían en el cristianismo. Pero, en ese momento, lo verdadero supera a lo fingido y, al final, se vuelve realidad. Es un juego constante de descifrar qué es verdad y qué es mentira.

Una mujer enamorada del teatro. Entiendo que no le ha costado asumir ese papel.

Claro. Soy actriz e interpreto a un personaje que es actriz. No hay gran dificultad, pero es muy bonito. La obra en general es un alegato al teatro. Voy a hacer un spoiler: A pesar de que matan a su director, esta mujer decide seguir haciendo teatro. Les expulsan de Roma, pero piensa “no sabemos dedicarnos a otra cosa, nuestra profesión es importante, sigámonos dedicándonos a ello a pesar de esta dificultad”. No solo es una mujer de teatro sino que defiende una profesión que es igual de importante que otra.

¿El mensaje, aunque sea de 1600, podría aplicarse hoy en día?

Sí, es un mensaje que existía en aquel momento y sigue existiendo. La cultura es importante y hay que defenderla. Lope lo pone en palabras de mi personaje, pero es algo que ya se opinaba en aquel momento. La cultura era muy importante.

Se encuentra a las órdenes de Lluís Homar, ¿cómo es trabajar con él?

Lluís Homar, aparte de ser el director de la Compañía Nacional, es actor. El trabajo con él es sencillo porque entiende a los actores. A diferencia quizá de otros directores que están más concentrados en la puesta en escena. Es una persona muy sensible con el actor, muy respetuoso y escucha mucho. Nos da indicaciones muy cercanas.