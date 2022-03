Los albaceas de Piñeiro Pose se oponen al acuerdo del Concello para tomar posesión del inmueble que ocupa el número 15 de la calle Payo Gómez y el 16 de la calle Teresa Herrera, que fue donado en 1940 a la ciudad por el filántropo coruñés Manuel Piñeiro Pose, y llevan el asunto a los juzgados. La Junta de Gobierno Local aprobará mañana su comparecencia en el pleito.

En noviembre del año pasado, el Ayuntamiento acordó el pago de 172.339 para culminar un proceso que había iniciado dos años antes Marea Atlántica y heredar el edificio que el filántropo legó a la ciudad a cambio de que la administración local pagara las misas en su memoria y velara por su sepultura y las de sus familiares. En 1938 la cantidad establecida para este fin ascendía a 140.000 pesetas, cifra que hoy equivale a los 172.339 euros (el equivalente del 6,5% de la propiedad del edificio) que el Concello ingresó en la cuenta habilitada en el juzgado de instrucción. Este era el paso previo a la inscripción del inmueble a nombre del Ayuntamiento, pero los albaceas —el abad de la Colegiata y los párrocos de Santa Lucía y San Nicolás— han recurrido ante el juez esa reserva de dinero.

Cuando el Ayuntamiento fijó la cantidad a pagar a finales del año pasado, que corresponde a un valor de unos 2,65 millones, los tres sacerdotes que gestionan la herencia expusieron que la cantidad del pago debería calcularse en base al valor catastral actual, ya que, defendieron, los locales del inmueble están arrendados “a empresas de reconocido prestigio empresarial como Orange o Punto Roma”, y las viviendas están “en pleno centro de la ciudad”.

Con ese argumento, los albaceas protestaron, pero el 22 de diciembre de 2021, la Junta de Gobierno Local desestimó el recurso para seguir adelante con el proceso. Un informe municipal del área de Regeneración Urbana señalaba que no ha habido “indefensión”, como apuntaban los sacerdotes, ya que a estos se les transmitió la documentación necesaria y se informó a todos los testamentarios. Ante la imposibilidad de presentar otro recurso en el Ayuntamiento, los albaceas han trasladado el asunto a los juzgados, para intentar frenar la adquisición del inmueble por parte del Concello.

Los sacerdotes ya habían aclarado en su recurso de reposición que, según su interpretación, el testamento de Piñeiro Pose hablaba de transferir la propiedad al Hospital Municipal, pero este desapareció en 1985, por lo que entienden que el Ayuntamiento “no tiene las competencias” que le correspondían. También denunciaron que el Concello no haya aclarado a qué fines destinará la herencia si la recibe. La alcaldesa, Inés Rey, dijo que “hasta que no quede expedito y libre, no se van a tomar decisiones”.