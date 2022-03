Armand Hernández se había despedido, al menos por un tiempo, de la investigación, no quería irse fuera así que, cuando le llamaron de la Oficina de Transferencia de Resultado e Investigación (OTRI) de la Universidade da Coruña, él estaba dando clases en Secundaria y en Formación Profesional. Le pedían que intentase optar a una de las ayudas Ramón y Cajal y que desarrollase su plan de investigación en A Coruña y que fuese docente en sus aulas y les hizo caso.

“Me decían que me presentase, que con mi currículo podía conseguirla, pero no quería hacerlo a cualquier precio, tenían que ser unas buenas condiciones, así que, mientras daba clase, seguía presentándome a convocatorias”, recuerda Hernández, que es paleoclimatólogo y doctor en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Investigación de Geociencias de Barcelona del CSIC.

Tal era el empeño que le ponía a esa búsqueda que su pareja le decía que tenía dos empleos “pero que solo cobraba por uno”. Al final, consiguió la ayuda y durante cinco años, además de dar clase en la Universidade da Coruña podrá establecer sus propias líneas de investigación que, en su caso, se basan en estudiar sedimentos de la tierra para saber qué fenómenos climatológicos sucedieron en el pasado y cómo afectaron al planeta y crear modelos que se puedan aplicar a su ámbito de estudio.

Las ayudas Ramón y Cajal en A Coruña llevan aparejadas, además, un “plan de estabilización” del empleo, para que los investigadores puedan hacer carrera en la UDC más allá de los cinco años que cubre este plan. Es lo que los seis investigadores que se unen ahora a la Universidade da Coruña más aprecian de las propuestas que les hicieron, porque, tal y como aseguró Hernández en la presentación, en el momento en el que su nombre se unió al de Ramón y Cajal fueron muchas las puertas que se les abrieron, en ocasiones, las mismas que antes se les habían cerrado, pero la balanza se decantó por A Coruña por este plan posterior que les anima a quedarse.

“Somos egoístas”, reconocía ayer el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, al hablar de los seis investigadores que se unen ahora a la UDC y de los 16 científicos de alto nivel que están ahora en activo en la Universidade. Y es que, Abalde hace una regla de tres bien sencilla que se basa en que, cuanto más talento sean capaces de atraer, mejor le irá a la entidad, y más investigadores querrán volver y aprender y enseñar en la UDC.

También Óscar Ibáñez había dejado el mundo académico de lado y llevaba cuatro años en la empresa privada. “En el mundo académico hay mucha presión para publicar y para engordar tu currículo, que es lo que te da de comer, pero a mí siempre me preocupó más que se aplicasen las cosas”, reconocía ayer en la presentación Ibáñez.

“Hace catorce años empecé un proyecto, cuando se hundió el Prestige, y fue mi primera decepción con el mundo académico, después entendí más de su funcionamiento y ahora he visto la oportunidad de tener independencia, también de ser yo quien marque la línea en la que quiero ir en la investigación, porque aquí nos dan unos recursos materiales iniciales que permiten que podamos marcar nuestro camino”, concluía ayer Ibáñez, que aunque es informático bromeaba en que “poco” le queda ya esa formación.

Su trabajo está centrado en la inteligencia artificial aplicada a la identificación de cadáveres, también al estudio de los huesos, por ejemplo, para saber qué edad tiene una persona y, con esa investigación quiere seguir.

Son investigadores jóvenes, aunque con una amplia carrera tanto en España como en el extranjero y, llegados al punto de iniciar sus propios proyectos en la UDC bromeaban ayer con que, durante estos años, ya habían “cometido todas las equivocaciones” y que, ahora, solo quieren tener muchos aciertos, sobre todo, para contar con la financiación necesaria para llevar a cabo sus proyectos y que eso se traduzca en generar conocimiento y en poder aplicarlo en el día a día.

En esta convocatoria, Silvia Martínez es la única investigadora en unirse al cuerpo docente de la UDC. El rector explicó que se habían centrado en los mejores perfiles y que había coincidido así, como también había sido por méritos la elección de los campos de investigación, que no se habían centrado en unas materias concretas, tanto es así, que Armand Hernández, por ejemplo, no dará clase en un grado de Geología porque no existe en Galicia su especialidad.

“Yo llevaba muchos años en muchos centros extranjeros y tenía la oportunidad de volver a instalarme en la península. A mí me pasó lo mismo que a Armand, en cuanto salieron los resultados de las Ramón y Cajal, me contactaron otros centros que estaban interesados en mí, pero tenía muy claro que, si me venía, sería aquí. Todos los que estamos aquí es porque nos hemos cansado de cometer errores y de algunos, hasta hemos tenido la suerte de aprender”, comentaba ayer Martínez, que es doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje por la Universitat Autònoma de Barcelona y que centra su investigación en los trastornos del lenguaje adquiridos en adultos, bien sea por un ictus, por demencia o por un accidente. En esta área de investigación, que mezcla varias disciplinas, desde la logopedia a la gerontología, Martínez destacaba ayer que no solo los resultados de sus proyectos son importantes sino también las personas con las que ha tenido la oportunidad de trabajar. Ella, que actualmente es investigadora posdoctoral en Toulouse se incorporará a la UDC el 1 de mayo. También lo hará Saúl Beceiro, que es doctor en Física Nuclear por la Universidade de Santiago y que volverá a su Ferrol natal, desde la Universidad de Michigan.

Los otros dos investigadores que pasarán a ser docentes de la UDC son Alejandro Criado y Roberto Javier Brea, ambos son doctores en Química Orgánica por la USC y, según explicaron ayer, también amigos. Sus proyectos se centran en investigaciones que pueden tener aplicaciones en el tratamiento y la detección de enfermedades como el cáncer, la diabetes o el alzhéimer. Criado trabaja con nanomateriales y “juega con la química” para cambiar sus propiedades y Brea desarrolla estrategias químicas de modificación de proteínas en organismos vivos, una línea de investigación un poco complicada de explicar, pero que, según comentó Brea “tiene que ver con el origen de la vida” y con la división celular y también con el tratamiento de enfermedades. Para Brea esta ayuda implica dejar atrás su trabajo en San Diego, en California, y regresar a casa.