"Una palabra: unidad, que sin unidad no hacemos nada", ha dicho esta mañana el enlace de Comisiones Obreras de la empresa Nervión, Esteban García, durante la concentración que el sindicato convocó a las 10.30 horas en apoyo a los dos operarios de la subcontrata que sufrieron un accidente este sábado mientras trabajaban en la parada técnica de la refinería de Repsol en A Coruña, que empezó el 10 de marzo. Uno de los dos trabajadores heridos se encuentra en estado crítico.

Alrededor de las 10.30 horas empezaron a salir de la factoría aproximadamente 300 operarios de las instalaciones, con sus monos de trabajo, para secundar la concentración por los dos trabajadores heridos en el accidente.

El comité de empresa ha convocado otra concentración hoy a las 14.45 para mostrar su apoyo a los dos trabajadores, uno de ellos ingresado en estado muy grave.

También UGT ha querido mostrar su apoyo a los trabajadores heridos, y asegura que está "a la espera" de la reunión extraordinaria del comité, en la que se decidirán qué actuaciones se realizan en los próximos días.

"Nosotros queremos saber la verdad, no le echamos la culpa ni a Repsol ni a Nervión. Queremos saber qué es lo que pasó y que no empiecen a tapar cosas que no deben tapar", ha comentado Esteban García, que puntualizó que los delegados de prevención de la subcontrata no están incluidos en la comisión de investigación que se creó ayer para dilucidar las circunstancias en las que se produjo el accidente, y que está solo formada por personal que trabaja en Repsol. Sobre las condiciones en las que prestan sus servicios los trabajadores de las subcontratas que están operando en la parada técnica de la refinería, Esteban García ha dicho solo dos palabras: "low cost".

"Como estamos en un época de 'low cost', ya no hace falta decir nada más", ha declarado y ha reivindicado "formación" para los operarios. "Cuando yo empecé, no sabía nada, pero había profesionales que me enseñaron, hoy en día no hay nada de eso", ha comentado.

La CIG ha reclamado también que la ambulancia que presta servicio en la refinería sea medicalizada para poder atender mejor a los operarios en caso de accidente.