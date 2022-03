A Coruña tiene un hueco muy importante en el corazón de la cantante Vega. No lo oculta. Lo muestra, incluso, en sus canciones. Suena Santa Cristina, ese tema que engancha, que emociona. Pelos de punta. Ese sentimiento que la artista transmite muy bien a través de sus redes sociales. Hace unos días tocó en la sala INN, en su casa, en su “terra de adopción”, como ella mismo dijo. Y en esa tierra sigue, ahora grabando, aunque no desvela qué. Pero sí asegura que Galicia, y A Coruña en particular, le dan “alas, alas que son hogar, hogar donde echar a voar”. “Sin filtros, sen medo”, añade, en ese gallego que siente como propio.