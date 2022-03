La visita de ayer de la Selección Española no dejó a nadie indiferente en A Coruña. Multitud de aficionados recibieron a los jugadores de La Roja a su llegada al estadio de Riazor, y, cómo no, los niños y niñas fueron los más entusiasmados con el partido que se iba a jugar. Entre vítores y aplausos, hubo tiempo, como ya es habitual en este tipo de encuentros, para algunas peticiones especiales, que los niños llevaron impresas en sus pancartas. Desde Morata, siempre contigo, quiero tu camiseta hasta Unai Simón, soy un miniportero, quiero tus guantes. Al cierre de esta edición, no ha trascendido si finalmente los jugadores de la Selección cumplieron los anhelos de sus jóvenes admiradores.