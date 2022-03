“A través das receitas das irmás Mendoza sabemos como foi a súa vida”

O historiador betanceiro Ángel Arcay recupera a memoria das irmáns Mendoza, Concha e María Mendoza Babiano, que eran sobriñas-netas do almirante Casto Méndez Núñez, e faino a través das súas receitas de cociña no libro Las 1001 recetas del Palacete de las Mendoza, facendo unha brincadeira coas Mil e unha noites.

Quen eran estas irmáns e por que é tan importante o seu receitario?

Casto Méndez Núñez, o dos xardíns, ten unha sobriña, Carmen Babiano, que foi unha pintora do século XIX, que tivo dúas fillas, Concha e María Mendoza Babiano. Educounas no amor ás artes, á música, aos idiomas... Tiveron unha educación moi pouco convencional e con iso conseguiu que fosen dúas mulleres moi intelixentes e moi irreverentes e que se aproveitaban de pertencer á clase alta, para ter unha vida social intensa e para manter relacións con persoas de medio mundo.

Segue en pé esa construción?

Si, é a sede de Turismo Rías Baixas. Foi coñecido polas festas que facían. Convidaban a todo tipo de persoas. Unha foi profesora de inglés e á outra gustáballe moito o mundo alemán. Elas, todos os días, ás cinco da tarde, despois de tomar o té, vestíanse de gala e empezaban a prepararse para a noite, aínda que estivesen soas.

De que anos falamos?

Naceron a finais do século XIX e morreron en 1971 con dous meses de diferenza. Fixeron unha cousa moi pouco coñecida na época, que foi como unha hipoteca inversa, para poder ter cartos e manter o seu ritmo de vida. Perderon o palacete a cambio de teren unha renda vitalicia e mofábanse de que lles gustaría ver desde o ceo como pelexaban polos seus trapitos. O Estado herda o seu patrimonio.

Céntrase no que elas comían, que receitas hai e como as atopou?

De todo o seu patrimonio, que tiñan pedrería, roupa, recortes de revistas de todo o mundo, vaixelas... chamáronme a atención as cadernoss de receitas. Elas escríbenas a catro mans, en varios idiomas, mesturan expresións en inglés, en francés, en alemán, en portugués e italiano con frases en castelán. Neste tempo están de moda os receitarios de Pardo Bazán e de Picadillo, e elas copian esas receitas, pero tamén doutros gastrónomos. Hai unha sopa xaponesa, unha falsa sopa de tartaruga... Dedican receitas aos amigos e con certa mofa. Había un músico moi coñecido en Pontevedra que ía ás súas festas e que era profesor no Conservatorio de Londres, Carlos Sobrino. Elas cociñaban Los huevos de Carlos Sobrino.Hai moitas receitas de sobremesas tamén porque a súa vida centrábase en recibir visitas e hai moitas con bebidas alcólicas que elas crean. As súas receitas sempre levan alcol até o punto de que falan dunha tisana,en vez de infusionar con auga fanno con viño

Vaia tardes debían pasar...

Moitas das cousas que sabemos son por Filgueira Valverde, que foi moi amigo delas, e conta que as veladas empezaban moi refinadas, pero que despois acababan todos dándolle ao piano e montando espectáculo. Estas mulleres son coñecidas en Pontevedra por ocorrencias como sacar en procesión un penico de Sargadelos. Deixaron dúas cartas para que as lesen no seu enterro contando todas as leas que tiveran os presentes, desde fillos ilexítimos até outros segredos que conservaban.

E por que elixiu as receitas sendo elas tan peculiares?

Ao final as receitas funcionan coma un diario da súa vida, ves as persoas coas que se reuniron, viaxes que fixeron. Eran receitas privadas porque elas nunca as quixeron publicar. Filgueira Valverde dicía que eran tan intelixentes que daban case medo. Cando viña alguén que se facía pasar por entendido nalgunha materia sempre lle regalaban algunha xoia, dicindo que era celta ou que de acibeche e eran baratezas.

E sempre viviron xuntas ou isto foi na época final da súa vida?

Parece que foron as típicas irmás solteiras que sempre estiveron xuntas e, en parte, é así. Filgueira Valverde di que María era guapa e que Concha era feíña pero simpática. María estivo casada pero pouco tempo. Casa cun subdelegado do Goberno, seguramente influída polo seu pai, el xactábase moito de que acababa de casar coa señorita number one de Pontevedra, e ela, en canto o soubo, vestiuse de mendiga e foi polo mercado falando mal. Ao pouco, apareceu o seu home cos enxeñeiros das minas de Wolfram, ela, vestida como ía, púxose a falar nun alemán fluído con eles e deixou a todos abraiados.

Elas viviron a guerra civil e tamén o franquismo, como conseguiron ter esta vida naquel tempo?

Tiñan medios que lles permitían facer esas cousas. Cando había cartillas de racionamento, elas pedíronlle ao Concello que as eliminase para os apóstolos da última cea. Se o chega a facer outra muller fusílana. Elas apoiaron con cartos este tipo de movementos, foron sempre mulleres de dereitas. Nun dos cadernos apareceu unha factura dunha empresa de Melide que lles enviaba doces e dicíalles que polo desabastecemento que había non podería seguir mandándolles azucre e elas nos seus receitarios utilizan produtos que non eran típicos da Galicia da época, como trufas ou foie e tamén técnicas que non se coñecían.

Cociñaban elas ou tiñan servizo?

Elas. Van corrixindo e dicindo como ten que quedar a receita.