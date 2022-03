Fin al conflicto laboral en la recogida de basura y la limpieza viaria en A Coruña

“Hemos firmado la paz social”. Así se expresa María, la portavoz del Sindicato de Traballadores da Limpeza Viaria. Los trabajadores del servicio llegaron este juebes a un acuerdo con la empresa concesionaria, UTE FCC, 40 días después del inicio de los problemas con este operativo y con el de la recogida de basuras. Una paz que también ratificaron, el mismo día, los trabajadores de la recogida de basura y la empresa concesionaria, Prezero, que rubricaron otro acuerdo que anticipa la vuelta a la normalidad de los operativos.

Las negociaciones se han saldado, en el caso de la limpieza viaria, con una subida salarial del 17% para los trabajadores en cinco años: un 4% este, con pago de los atrasos desde el 1 de enero, un 4% el año que viene y un 3% anual para los próximos tres. “Lo importante es que, de nuevo, estamos todos unidos, hemos hecho fuerza y lo hemos conseguido”, asegura la portavoz sindical. El acuerdo incluye, además, otras mejoras sociales para los trabajadores de la concesionaria, que se encontraban, además de la aplicación del IPC, entre sus principales demandas, como el plan de igualdad o la mejora de los equipos de protección individual que emplean durante los operativos de limpieza.

En el caso del servicio de recogida de basura, la empresa Prezero y los trabajadores han acordado la puesta en funcionamiento de todos los vehículos nuevos de los que dispone en sus instalaciones y la retirada de los antiguos, unos ocho actualmente, así como la reorganización de las rutas para propiciar que pueda salir a cubrir los operativos un vehículo más. El cumplimiento del plan de igualdad en los términos que reclamaban los trabajadores y la retirada de sanciones y expedientes a trabajadores y sindicalistas son otros puntos que recoge el acuerdo. Así lo han confirmado fuentes del sindicato mayoritario tras el fin de las negociaciones, en las que intervino el Ayuntamiento para facilitar el acuerdo. Un nuevo escenario que, adelantan los portavoces sindicales, propiciará que se normalice el servicio de recogida “en gran medida”, pero que habrá que esperar unas semanas, “cuando lleguen los ocho o nueve vehículos nuevos que faltan”, aclaran.

La alcaldesa, Inés Rey, insistía en la necesidad de que empresa y trabajadores llegasen a un acuerdo con respecto a las condiciones, tras registrarse, en la madrugada de ayer, la quema de tres contenedores en el Agra do Orzán. Rey condenó “cualquier acto violento” que no contribuyese “a la solución del conflicto”, tras la detención de un varón de 39 años como presunto autor de los hechos delictivos. Fuentes de la investigación aclaran que, no obstante, a día de hoy no hay constancia de que el individuo arrestado por los actos vandálicos tenga vinculación alguna con la empresa concesionaria del servicio de recogida.

La Policía Local arrestó al hombre, acusado de ser el autor del ataque sobre tres colectores de basura de las calles Meira, Pasteur y José Baldomir. Los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir a la zona para sofocar el fuego en los tres puntos, que se ocasionó simultáneamente en dos de los contenedores, a las 01.55 y a las 01.56 horas, y a las 2.16 horas el tercero. No hubo vehículos dañados por los incendios.