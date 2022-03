A Deputación de Lugo puxo en marcha a nova tempada das rutas en catamaráns pola Ribeira Sacra. Este servizo mantén os habituais percorridos: a ruta fluvial Canón do Sil, que parte do embarcadoiro da Deputación Ponte de Sil, en Monforte de Lemos, e a Ruta Fluvial do Cabo do Mundo, que parte de Belesar Pobo, en Chantada. Preto de 250 persoas de distintos puntos da xeografía galega, e tamén doutras comunidades como Cantabria, Castela e León, Asturias, Madrid, Valencia ou mesmo das Illas Canarias, gozaron o 19 de marzo das rutas na primeira fin de semana de funcionamento e, a día de hoxe, xa hai máis de 5.100 reservas para toda a tempada 2022.

A Deputación estrea páxina web para a adquisición e reserva das viaxes. “Trátase dunha páxina máis accesible e visual, a través da que se poden coñecer todos os detalles precisos para programar unha experiencia en catamarán dunha maneira áxil para desfrutar ao máximo”, sinala a deputada de Réxime interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto.

García Porto animou á veciñanza a realizar unha destas viaxes que “dan a coñecer unha alternativa de ocio coa que poderán descubrir ou redescubrir unha paisaxe única, ademais de recursos patrimoniais vinculados ao románico”.

A Deputación de Lugo volve a apostar así por ofrecer este servizo turístico de calidade que xera un efecto multiplicador na provincia de Lugo en xeral, e na Ribeira Sacra en particular, en termos de pernoitas e de consumo no sector hostaleiro e comercial, sendo un incentivo para a iniciativa privada en xeral. As rutas fluviais en catamarán contribúen deste xeito ó desenvolvemento económico da provincia a través do turismo e, singularmente, á proxección do territorio da Ribeira Sacra.

Así mesmo, con este servizo público a Deputación aposta por consolidar un modelo de turismo de calidade e sostible, en contacto coa natureza, que pon en valor o patrimonio e que crea emprego, sobre todo no rural.

Reservas e información: Todas as persoas interesadas en coñecer as paisaxes da Ribeira Sacra a bordo dos catamaráns da institución provincial poden formalizar a súa reserva na web reservas.rutasembalses.es. Para máis información, no teléfono 982.260.196, de luns a venres, en horario de 09:00 a 14:30 horas.

Na nova tempada mantéñense os dous percorridos cunha duración aproximada de 2 horas. No caso da ruta fluvial Canón do Sil funcionarán dúas travesías cunha capacidade total de 159 prazas, distribuídas en 107 no catamarán Mencía e 52 no monocasco Canón do Sil. Pola súa banda, a ruta fluvial Cabo do Mundo contará cunha capacidade total de 63 viaxeiros.

Nos próximos meses de abril e maio, as rutas polo Canón do Sil serán de mércores a domingo e, con motivo da Semana Santa, haberá servizo de luns a venres do 11 ao 17 de abril, ao igual que a semana do 16 de maio, con motivo das Letras Galegas. Neste período, no caso de Cabo do Mundo, haberá viaxes as fins de semana, a semana completa do 11 ao 17 de abril con motivo da Semana Santa, e os días 16 e 17 de maio coa ponte das Letras Galegas.

Na Ruta Canón do Sil en xuño, xullo, agosto e setembro haberá rutas todos os días, en horario de mañá, tarde e noitiña. A partir do 1 de outubro e ata a ponte de decembro pasarán a funcionar de mércores a domingo con dúas viaxes por día, a excepción da ponte de Todos os Santos, que haberá servizo tamén o 31 de outubro e o 1 de novembro.

No caso da Ruta Cabo do Mundo, en xuño habilítanse viaxes de mércores a domingo con tres frecuencias horarias. Para xullo, agosto e setembro o servizo funcionará durante toda a semana. A partir do 1 de outubro e ata a ponte de decembro pasarán a funcionar só as fins de semana, a excepción da ponte do 12 de outubro, que haberá viaxes do mércores ao domingo, e a ponte de Todos os Santos, que haberá servizo tamén o 31 de outubro e o 1 de novembro.

Ambas rutas rematarán a temporada na ponte de decembro con viaxes diarios do 3 ao 11 de decembro. As reservas para as rutas, na páxina web.

Canón do Sil: Esta ruta percorre o encoro de Santo Estevo polo Canón do Sil, espazo declarado Zona de Especial Conservación no marco da Rede Natura 2000.

No primeiro treito do percorrido, dende Ponte do Sil a San Cosmede, a ruta fluvial permite achegarse á realidade da viticultura heroica, singularizada nas empinadas ladeiras que alcanzan desniveis de gran verticalidade nas zonas de maior pendente, correspondentes á subzona de produción Amandi, da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. E é precisamente o viño o que fixo deste territorio un lugar cheo de dinamismo que nos últimos anos se consolidou como un referente para o turismo rural, enolóxico e sostible.

No segundo tramo da travesía, desde o Priorado de San Cosmede ata o mosteiro de Santa Cristina, perfílase a profunda e rochosa garganta do Sil. Aquí atópase un dos grandes prodixios xeolóxicos de Galicia e desta terra de ermitáns, onde a pegada medieval deixou na contorna dos cursos fluviais unha das maiores concentracións de románico rural de Europa.

Cabo do Mundo: Esta ruta percorre o río Miño no seu curso medio polo encoro dos Peares. A travesía bordea os municipios do Saviñao, Pantón e Chantada e caracterízase por transcorrer nun marco xeográfico de gran exuberancia natural caracterizado pola presenza de vexetación autóctona, pobos de ribeira de notable valor etnográfico, así como vides cultivadas da Denominación de Orixe Ribeira Sacra.

Percorrer o Miño supón mergullarse nun auténtico remanso de paz, revivir a memoria dos pobos asolagados tras a construción do encoro, e achegarse á historia e á cultura fluvial dunha época na que a presenza do río rexía a vida cotiá dos seus habitantes. Ademais, permite contemplar unha das paraxes míticas e imprescindibles da Ribeira Sacra: o coñecido meandro do Cabo do Mundo, unha pronunciada curva que o río describe entre os municipios de Chantada e O Saviñao.