“La asociación nace para tener capacidad de decisión en la ordenación portuaria”

La Asociación de Usuarios del Puerto de A Coruña (Ausport), de reciente creación, se ha reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, y la alcaldesa, Inés Rey, con el fin de trasladar los objetivos que persigue la entidad. La asociación, presidida por Fernando Vidal, busca reforzar la promoción de la actividad económica del Puerto, pero también defender los intereses de sus usuarios en la toma de decisiones de cara a la futura ordenación de los muelles interiores.

Arrancan su andadura en un momento convulso para la actividad portuaria.

Sí. La asociación nace para dar respuesta a las exigencias y a las dudas que nos ha generado este proceso que implica la integración del puerto interior de A Coruña en la ciudad. No porque estemos en contra de nada ni de nadie, sino porque en el puerto interior y algunas zonas en las que se está hablando de desafectación hay actividad portuaria. Estamos preocupados con la convivencia de lo que puede ser abrir esos terrenos al mar y que siga habiendo actividad portuaria. La apertura del muelle de Trasatlánticos y del muelle de la Batería nos genera ciertos conflictos cuando hay tráfico de pasaje, porque el muelle de Trasatlánticos queda como una isla dentro de lo que es el resto del puerto. Queremos saber cuál es el presente y el plan del futuro que hay para el resto de muelles.

¿Cuáles son los principales objetivos que tiene la asociación en un corto medio plazo?

Los objetivos son la defensa de todos los usuarios del puerto, de la gran actividad industrial del puerto. El puerto es la gran industria de A Coruña, la más importante dentro de la ciudad y el Concello, que da trabajo a más de 4000 personas. Muchas empresas están ahora en precario porque no saben las concesiones que tienen para sus locales, almacenes o talleres, no saben su futuro a medio plazo. Esa defensa a ultranza de esa actividad y del trabajo es lo que nos mueve a todos los empresarios y autónomos del puerto al configurar esta asociación.

La asociación está integrada por todos los usuarios que participan de la actividad del puerto. ¿Hay unidad?

Sí, estamos creciendo día a día. Estamos integrados todos los sectores del puerto, desde el más importante, que es el tráfico comercial del puerto y el tráfico de pesca, con todo lo que conlleva: navieras, barcos, transportes, servicios portuarios, logística. Todo el engranaje que mueve un puerto, que es gigantesco, todo, está metido ahí. Cada vez estamos creciendo más y estamos más unidos. No estamos en contra de nadie. En la actividad portuaria hay muchos temas, somos conscientes de los retos de la ciudad y del puerto, pero, por encima de todo, es la defensa de los puestos de trabajo de todos los sectores del puerto. Hay muchas empresas que no son susceptibles de ser trasladadas a Langosteira, y por lo tanto hay actividades portuarias que no va a ser posible trasladar.

¿Cuáles son esos retos del puerto y de la ciudad a los que alude?

Yo creo que el gran reto es intentar mantener el tráfico de pesca. Podemos ser incluso más competitivos, crecer más en tráfico de pesca y en el tema de mercancía general, y darle sentido a la gran inversión de Langosteira. Personalmente, soy realmente optimista con ese se giro que hemos dado en los últimos tiempos hacia el green port. Creo que hay perspectivas de que Langosteira pueda ser un gran polo industrial en toda la comarca.

¿Servirá la asociación de puente entre los actores portuarios y las administraciones implicadas?

Sí, correcto. Desde el principio hemos dicho que vamos a ir de la mano de las administraciones e instituciones, defendiendo los derechos de los usuarios del puerto, y del derecho a generar empleo y riqueza, que es bueno para la ciudad y para la comarca.

¿Qué rol jugará la asociación en el futuro de la ordenación de los muelles interiores? ¿Afectará negativamente a la industria portuaria?

Existe un convenio que se firma para financiar parte de la obra Langosteira con la venta de terrenos. Es un convenio de hace muchos años, que creo que ha quedado totalmente obsoleto. Lo que estamos haciendo ahora mismo es recuperar un modelo que han hecho en muchos países, que es desafectar las zonas portuarias que no tienen actividad, o que dejarán de tenerla en los próximos tiempos, e integrarlas en la ciudad y encajar ese precio del terreno para que el puerto pueda amortizar deuda. El tema es hasta dónde podemos llegar, porque hay actividades que realmente no van a poder ir a Langosteira, como la pesca, que es la gran actividad del puerto. Evidentemente, todas las zonas que ocupa no pueden ser desafectadas, con todo lo que eso conlleva: lonja, transporte... Es por eso que nosotros queremos estar ahí, en esa capacidad de toma de decisiones, para que se haga con sentido común. Muchas decisiones pueden ser muy perjudiciales para las actividades del puerto.

¿Ausport debe tener un lugar en esa mesa en la que se negocie el futuro del borde litoral?

Esta asociación nace para estar ahí, para tener capacidad de decisión. Para decir: esto es una buena idea, esto no lo es, para proponer cosas y que haya esa coordinación entre todos y los perjudicados sean los menos posibles. Siempre habrá algún perjudicado, pero esperemos que no sea la actividad industrial del puerto, que es la gran industria que nos queda ahora mismo en el término municipal de A Coruña.