El oro y sus piedras en el camino

El oro sigue siendo un valor seguro, sobre todo, para aquellos que quieren hacer una inversión en tiempos de guerra y de inestabilidad económica. La presidenta del gremio de joyeros de la provincia de A Coruña, Isabel Carlín, explica que el gramo de oro fino le costaba el año pasado 50 y que, en enero, subió a 60. Ahora está a 57 euros, que, aunque es un precio inferior, sigue siendo “muy alto” para los joyeros que, además, se dedican a fabricar sus propias piezas. “Imagínate que vendiste una pieza a 500 euros en diciembre, pues ahora cuesta 700 y los clientes se quejan. Si te piden otra igual, la tienes que fabricar. Al final, les haces una media para poder ajustar el precio porque si no lo haces así igual ya no vendes nada”, comenta Carlín, que se queja de que, con la inestabilidad en los precios, no solo del oro, sino también de las piedras, no pueden aguantar un presupuesto más de “cinco días”, cuando antes los cerraban y los mantenían durante un mes. Y es que, el diamante, por ejemplo, según explica Carlín, aumentó su valor un 20% desde el inicio del año.

Eso obliga a este gremio a trabajar con mucha más previsión que antes, ya que no saben si podrán conseguir las piedras que necesitan ni si conseguirán sacarles beneficio al precio que pactaron con sus clientes. “Retrasamos el momento de la fabricación y también la cantidad, si íbamos a hacer una colección para las comuniones o para el día de la madre, la hacemos más pequeña, porque esperamos que el material vaya bajando. Si tienes metal en tienda, genial, porque ahora tiene más valor, pero cuando se trata de fabricar para clientes cosas concretas, la cosa cambia. Sube el precio de la materia prima, aunque yo de mano de obra cobre lo mismo. Y la falta de suministro también nos afecta”, relata, con conocimiento de causa, ya que lleva un mes y medio esperando por unos rubíes para hacer unos pendientes de novia. Tonecho Amor, del Grupo Amor Joyeros, cuenta que han cambiado los hábitos de compra y que han empezado a pasar por la tienda personas que quieren invertir en oro, no tanto como antes de la crisis económica de 2008, pero sí algunas. “Ahora ya se piensa en comprar una pieza de oro porque si bombardean la ciudad, el dinero en papel no tiene valor, pero si tienes los bolsillos llenos de cadenas y medallitas de oro, sabes que siempre habrá alguien que trapichee con ellas. Si antes se gastaban 800 euros en una pieza, ahora compran una de 400, por eso los joyeros nos vamos a la pieza de diseño, pero barata”, relata Amor, que ha tenido que bajar la calidad de los materiales para que las piezas que tiene a la venta sean más accesibles a sus clientes. “Lo que tengo, lo compré cuando el oro estaba más barato, si yo aplico los precios de ahora, no vendería nada”, comenta.