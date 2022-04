Por unha banca sensible coas canas

As restricións derivadas da pandemia aceleraron un proceso cara a administración electrónica que xa viña collendo forza nos últimos anos. Produto desa entrada imparable da tecnoloxía nos trámites máis cotiáns, a fenda dixital, ante a que certos colectivos son máis vulnerables que outros, ensanchouse de xeito case paralelo. A pensionista coruñesa Mary Barros busca que esa fenda sexa o menos perxudicial posible para as persoas maiores, menos afeitas en lidar coa electrónica das cousas.

Unha cruzada que emprendeu tras unha mala experiencia nunha entidade bancaria, e na que conta coa inestimable axuda de Javier Quiroga, O novo normal, responsable dunha páxina de anécdotas coruñesas na que deu a coñecer o testemuño de Mary. Ambos encabezaron esta mañá unha protesta na que enarboraron un lema: Por unha banca para todxs. “Eu sempre cobrei en man. Hai dez anos, abrín unha conta polo tema da pensión. Nunca me cobraran por nada, e agora me cobran por todo”, sinala Mary.

A súa experiencia, que Javier Quiroga compartiu nas súas redes sociais, fíxose viral rapidamente. “A xente mesmo paraba a Mary pola rúa”, lembra. Un interese e unha empatía da que agromou unha protesta que se materializouse esta mañá ás 12.00 do mediodía, na praza de Pontevedra. Alí estiveron Mary Barros, Javier Quiroga e, nas súas propias palabras, “quen os queira acompañar”. Todo comezou o dous de xaneiro, cando Barros, ao ir cobrar a pensión, tivo que escoller: pagar comisión ou facer a operación no caixeiro de xeito gratuíto.

“Eu non domino o caixeiro, entón pedinlle á persoa da ventanilla que me acompañara para axudarme, e díxome que non. Tiven que pagar os dous euros, e despois, outros seis por cargar a comunidade na miña conta”, enumerou. A indignación foi a máis cando deu con outra señora na mesma situación ca ela. “A señora estivo agardando alí a que alguén a axudase, e ao final lle dixeron que volvese ao día seguinte. Para ela, e para moitos, pagar seis euros de comisión custa traballo”, exemplifica Mary. Á vista está que non son as únicas que se atoparon con situacións similares. “Tes que ir a cobrar a ventanilla antes das 11.00, a maioría somos persoas maiores, non sabemos facer as operacións no caixeiro, é complicado que aprendamos agora e non nos axudan. Paréceme unha aberración o que están facendo con nós”, aseverou.

A impulsora da protesta levará as súas demandas mañá á praza de Pontevedra. Javier Quiroga, o seu primeiro altofalante, estará ao seu carón. “Esta reivindicación é un punto de partida. Penso que hai marxe para facer máis cousas do estilo, para darlle un pouco de sensibilidade a un problema que é moi real. Hai moita xente sen coñecementos tecnolóxicos suficientes nun momento no que estamos en pleno cambio de sistema. Ou te adaptas, ou morres”, conclúe Quiroga.