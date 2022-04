El profesor de Informática y TIC en la Asociación Cultural El Hórreo, Gerardo García Pernas, impartirá hoy una conferencia sobre el uso de aplicaciones móviles. La charla, a las 18.00 horas en el Sporting club Casino, va dirigida especialmente a las personas con dificultades para adaptarse al uso de dispositivos electrónicas y las nuevas tecnologías.

¿A qué público está dirigida la conferencia?

Va dirigida especialmente a personas mayores, que no se han criado con las nuevas tecnologías y tienen que ir adaptándose a ellas gradualmente. Está orientado, por tanto, a personas mayores, de un rango de edad que supera los 50 años y que quieren actualizarse. Hoy en día, para realizar procedimientos administrativas o cualquier tipo de comunicación ya es necesario tener unos conocimientos básicos. Hay que saber entrar en las sedes electrónicas, tener una cuenta de correo electrónico o utilizar aplicaciones de mensajería como WhatsApp. El mercado y las necesidades de la propia sociedad te obligan a saber usarlas mínimamente, si no es como si te desplazaran.

¿Cuáles son las dificultades más comunes que se encuentran los alumnos de su clases de informática respecto al uso de estas nuevas tecnologías?

Hay diferentes perfiles y dependen un poco de si están familiarizados con el dispositivo que usan. La charla se centra en el móviles y en ciertas aplicaciones frecuentes como el correo electrónico, WhatsApp, agenda y banca electrónica. En general, las dudas que suele tener están relacionadas con los menús, que muchas veces están ocultos en las pantallas, y también en la forma de interpretar las instrucciones y la información. Una de las barreras que encuentran son los términos que se usan para llevar a cabo las acciones. Hay que traducir esos términos a un lenguaje más sencillo, ya que es la mayor dificultad que suelen tener. Se trata de comprender por qué en los procedimientos hay que realizar unos pasos determinados. Otra de las grandes complicaciones es la de organizar y reorganizar la información al trabajar con carpetas y archivos.

¿Cómo se enseña el uso de las aplicaciones de banca electrónica?

Es una asignatura pendiente. Hay que tener en cuenta la desconfianza que genera porque creen que no es demasiado seguro cuando realmente sí lo es, en cualquier dispositivo. En el móvil también, aunque ahí deben tener cuidado con los mensajes que puedan recibir de piratas informáticos y estafadores. Pocas veces acceden a la banca electrónica. Se sienten más seguros si realizan las gestiones presencialmente, no de forma telemática. Intento inculcarles que es totalmente seguro, les enseño a realizar transferencias, consultar saldos y realizar movimientos, para así evitar ir presencialmente a la oficina. De hecho, el cierre de muchas sucursales bancarias fuerza que muchas acciones se tengan que realizar de forma telemática. La gente mayor sigue siendo reacia, a priori, en este tipo de aplicaciones.

¿Los usuarios demandan saber más de las redes sociales?

Apenas las damos. Algunos tienen Facebook, pero la mayor red social que pueden tener es WhatsApp, Otras como Instagram o Twitter no las tratamos porque nunca me han preguntado por ellas. Las redes sociales no tienen el mínimo interés para ellos.

¿Se les advierte sobre las estafas y los bulos de las redes sociales?

Ese es el mayor miedo que tienen. Es lo que hace que sean reacios a las redes sociales de forma más habitual. La banca la electrónica la usamos muy de vez en cuando. Lo que más hacemos es usar el ordenador para entrar en sedes electrónicas y organizar archivos. Últimamente nos centramos en saber cómo están organizadas las carpetas y subcarpetas que guardan información en el móvil. A ellos les interesan especialmente las fotos, vídeos y documentos. Y también la forma de hacer copias de seguridad a otros dispositivos u otras unidades de almacenamiento. Normalmente suelen llenar el móvil con muchas fotos y así aprenden a organizarlas en álbumes y carpetas.