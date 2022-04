Concierto de Marlango y cata de cervezas Estrella Galicia con menú-degustación. Es la propuesta de MEGA Museo Estrella Galicia para el próximo 29 de abril para una velada singular de música, cerveza y gastronomía con la música de Leonor Watling y Alejandro Pelayo como colofón a una experiencia cervecera y culinaria que busca ofrecer a los asistentes una oportunidad única para conocer la cultura de la cerveza que impulsa Hijos de Rivera, en esta ocasión con la distinguida propuesta musical de Marlango en A Coruña.

Las puertas de la sala de degustaciones de MEGA se abrirán a las 20.30h para que los asistentes puedan disfrutar de un maridaje exclusivo con dos cervezas de la casa. La primera, la variedad Estrella Galicia del Camino acompañada de mejillones de Galicia al estilo belga. La segunda, la edición Fábrica de Cervezas, con empanada de cocido gallego de Pablo Pizarro. A las 21.45h dará comienzo el concierto en directo de Marlango, el dúo de culto que conforman Leonor Watling y Alejadro Palayo, a ritmo del mejor pop, jazz y blues de la escena musical española.

Las entradas para participar en esta propuesta de maridaje que combina música y cerveza ya están a la venta (https://mundoestrellagalicia.es/) y el precio es de 30 euros por persona.

MARLANGO

Marlango es un grupo de pop con claras influencias del jazz y el blues. Su nombre viene del tema I Wish I Was in New Orleans, de Tom Waits, una de sus referencias. El proyecto Marlango surge a finales del año 98 en Madrid cuando Leonor Watling, letrista y vocalista, y Alejandro Pelayo, pianista y compositor, graban una maqueta con catorce temas para piano y voz. En 2002 se une Óscar Ybarra, trompetista neoyorkino. Con esta formación, en 2004 Subterfuge edita su primer álbum Marlango, con enorme éxito y una gira por toda España de más de 50 conciertos, agotando entradas en la mayoría. Con este álbum consiguieron un disco de oro y llevaron su música a Japón y Portugal.

Su discografía continúa con Automatic Imperfection (2005), The Electrical Morning (2007), Life in the Treehouse (2010), Un Día Extraordinario (2012) y El Porvenir (2014). En 2018 publican Technicolor (Altafonte), con el que se embarcaron en una gira intermitente de presentación entre teatros y salas de nuestro país y México que se vieron obligados a interrumpir. Durante el confinamiento, Alejandro y Leonor trabajaron en la distancia para dar a luz a La Cruda, su nueva canción con la que regresan a los escenarios para volver a "celebrar la vida y la música".

Este 29 de abril Marlango regresa a la ciudad de A Coruña para este concierto de la mano de MEGA Museo Estrella Galicia con su nueva gira Si preguntas por ahí.

MEGA

MEGA, el Museo de Estrella Galicia, es el primer y único recinto museístico de España dedicado a la cultura de cerveza. El espacio, situado dentro de la única fábrica de Estrella Galicia, nace con el objetivo de divulgar, de forma interactiva y experiencial, la cultura e historia de la cerveza. En las instalaciones de MEGA, el público puede disfrutar del mundo cervecero con los cinco sentidos, conocer los procesos de elaboración de Estrella Galicia o aprender, incluso, a tirar correctamente una caña. MEGA ofrece visitas libres o guiadas, maridajes, talleres de tiraje y eventos especiales dentro de una programación que pone en valor la tradición y el saber hacer artesanal de Estrella Galicia.