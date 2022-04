“La Transición es el mejor período de la historia reciente de España”

El jurista, escritor y consejero del Tribunal de Cuentas, José Manuel Otero Lastres, presenta hoy, de la mano de la Librería Arenas, la reedición de la que fue su primera novela, La niña de gris: vidas rotas por la guerra civil, un relato de la Guerra Civil que rinde homenaje al padre del autor. Lo hará en el Sporting Club Casino a las 20.00 horas.

¿Qué motiva esta reedición trece años después?

Esta reedición tiene su origen en la presentación de mi última novela, El abrecartas de jade, en Ferrol. Una de las presentadoras me dijo que tendría que haber escrito algo sobre Ferrol, porque viví allí hasta los diez años. Le dije que en mi novela, La niña de gris, le hago un homenaje a mi padre, a quien perdí cuando tenía tres años. Tiene mucho que ver con Ferrol, porque allí tenía a su asistente. Se trata de un jubilado de banca que contacta con él para preguntarle qué pasa con la vida del alférez. Es una novela que transcurre entre tres puntos: A Coruña, Ferrol, y Cee.

Son los tres ejes de su propia biografía.

Sí. Es muy autobiográfica, en el sentido de que yo encontré el parte de operaciones de la compañía de la Legión donde estuvo mi padre de alférez. Hay una parte de la novela que es historia pura. Ese parte lo convertí en un diario, como si mi padre hubiera ido cada día escribiendo las impresiones que le producía la guerra. Es un alegato contra la guerra. Es todo ficción, pero hay una escena en la que yo narro que mi padre mata a un soldado republicano que impedía que pasaran los soldados de su compañía. Lo mata, se da cuenta de que no tiene nada contra él, y le cierra los ojos. Lo estamos viendo en Ucrania: gente que mata gente sin conocerla. La guerra siempre es un sinsentido.

Sostiene que la derecha no ha contado lo suficiente la Guerra Civil. Quizá no se ha contado poco, sino mal. ¿Hacen falta lecturas desde la reparación o la reconciliación por parte de ese lado del conflicto?

Sí. Cuando yo escribí esta novela, que fue la primera, Alfredo Conde, en su presentación, dijo que tenía gran originalidad, porque, según él, era la primera novela en la que los buenos no son unos y los malos son siempre otro. Los buenos y los malos estaban en los dos lados del conflicto. Es una cuestión de condición humana: hay republicanos buenísimos y republicanos que eran malas personas. Lo mismo con los nacionales. No tiene nada que ver el lado en el que hayas caído de la guerra para que fueses bueno o malo. La niña de gris es un mensaje de reconciliación.

La novela se publicó en 2009. ¿La Guerra Civil sigue siendo un tema de interés en 2022?

Sí. Mira que ya han pasado generaciones, y ahí lo tenemos. Una lucha entre hermanos es algo terrible. Te preguntas, ¿por qué voy a matar yo a este señor?. Esa era la mayoría, pero detrás había gente que tenía un odio ideológico muy fuerte. Unos y otros hicieron muchas salvajadas. El ser humano es capaz de lo más grande y de lo peor.

¿La sociedad de 2022, mucho más polarizada, la acogerá igual que la de 2009? ¿Somos los mismos que entonces, o hemos cambiado?

Yo creo que hay dos etapas. La primera le toca a los que ganaron la guerra. Había que reconstruir España, que había quedado arrasada. Esa generación nos mete a sus hijos en el desarrollo de España, que pasa de ser una sociedad agraria a ser una sociedad preindustrial, y después postindustrial. La Transición es el mejor periodo de la historia reciente de España. Los mejores que había en la España de entonces salieron a echar una mano. Lo que es una pena, y esto ya es la segunda etapa, es que va a venir una juventud que no se ha sentido implicada en la gran tarea de la Transición, y que, quizá para encontrar su sitio en la política, tuvieron que discutir todo el tema de la Transición. Piensan que no estaba solucionado, que no bastaba con una amnistía como la que hubo para perdonarnos todos, que había cosas que no se podían perdonar.

¿Echa de menos ver grandes pactos de estado en la política actual?

Había un sentido de España que nunca se había puesto en duda. Cuando España tiene una situación política y económica dificilísima, se hacen los pactos de la Moncloa, y todas las fuerzas políticas trazan un plan con el que España se pone en el mundo, y empieza a ser un país con un sitio clarísimo, se hacen inversiones extranjeras, la gente viene de turismo. España entra en la modernidad. Ahora estamos entrando en un camino de colisión, de enfrentamiento. Yo creo que las heridas están cicatrizadas, pero creo que se pueden volver a abrir. España merece una clase política mucho más generosa, más en la sintonía de la Transición. Hace falta que se vuelva a expandir ese espíritu de re-reconciliación.

Igual hay que reabrir algunas heridas para curarlas bien.

Eso podría parecer que es así, pero yo creo que quedaron bien suturadas. Tenemos una constitución magnífica. Tiene un nivel de libertades democráticas impresionantes: las garantías judiciales de cualquier penado son de las más elevadas del mundo. Hay matrimonios entre personas del mismo sexo, posibilidad de adopciones, es impresionante cómo se ha modernizado España. Todo eso lo he vivido yo: desde el 78 hasta ahora, España fue una constante evolución. No hace falta reabrir las heridas para desinfectarlas. Ya lo están. Eso sería un error.