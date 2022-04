El Bachillerato general en A Coruña: dónde y cómo

El nuevo Bachillerato, aprobado hace dos días por el Consejo de Ministros, calienta motores para instalarse en los centros coruñeses el curso que viene. La modificación plantea cinco itinerarios: Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; dos de Artes y otro General, aunque esta última no estará disponible en todos los centros. El instituto Menéndez Pidal es el primer confirmado de los tres que lo ofertarán en la ciudad, a la espera del anuncio de los otros dos, que escogerá la Consellería de Educación.

Una modificación que, si bien generó dudas en un primer momento a los directores de los centros, se presenta más sencilla de lo que se pensó a priori. “Las materias troncales de la General serán igual que en Humanidades y Ciencia y Tecnología. La diferencia fundamental está en que la materia específica será Matemáticas Generalistas en primero y Ciencias en segundo”, confirma la directora del instituto Menéndez Pidal, María Estrella Pérez. Así, la asignatura de Matemáticas Generalistas se presenta como una alternativa más amable para aquel alumnado al que las matemáticas “se le atasquen”, lo que no supone, asegura la directora del instituto, una diferencia muy difícil de asumir, en términos de logística, para los centros que la oferten. “No hay mucha diferencia, tal y como está planteado. Aún así, insisto: siguen siendo matemáticas de Bachillerato, no van a ser una tontería”, advierte la directora.

Otro de los asuntos que incluye la reforma del Bachillerato radica en la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspensas, lo que abre la puerta a obtener el título con alguna materia sin aprobar. “La promoción de primero a segundo se sigue manteniendo aunque se tengan dos asignaturas suspensas. Ahora se abre la posibilidad de que el alumno se pueda titular con una suspensa si cumple ciertos requisitos: tener una media de cinco en los años anteriores, no tener faltas injustificadas y no haber abandonado la materia, es decir, seguir presentándose a los exámenes”, enumera Pérez. Con estos criterios encima de la mesa, será la Junta de Evaluación de cada instituto quien decida si el alumno es susceptible de obtener el título o no.

Otros centros de la ciudad, como el Urbano Lugrís, son algunos de los que suenan para albergar, el próximo curso, esta modalidad, pero es la Inspección Educativa autonómica la que debe escoger los institutos en los que se ofertará. “Tenemos un perfil de alumnado con el que creemos que podría encajar: son alumnos que no tienen muy claro qué estudios seguir, o que piensan decantarse por ciclos de Formación Profesional”, señala la directora del Urbano Lugrís, África López, que matiza, sin embargo, que el “poco alumnado” del que dispone el centro puede ser un obstáculo para estar entre los centros elegidos. Desde la Consellería de Educación indican, por su parte, que se encuentran “apurando al máximo los tiempos” para perfilar cuanto antes la parte gallega de los currículos, y achacan a la “tardanza del Ministerio” las demoras en el desarrollo de la parte autonómica correspondiente al Gobierno gallego.