La Sareb, el llamado banco malo, no dispone en la actualidad en A Coruña de viviendas que puedan ser cedidas al Concello con el fin de que las destine al alquiler social. Así lo explicó ayer durante el pleno el nuevo concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, quien detalló que hubo conversaciones con la entidad con este objetivo desde julio de 2021 hasta el pasado febrero y que se le comunicó la inexistencia de pisos que puedan ser cedidos al Ayuntamiento.

En respuesta a preguntas de BNG y Marea Atlántica sobre esta cuestión, el edil negó que la Sareb hubiese vendido las viviendas construidas por la promotora Epamar en Palavea, aunque el Concello había informado previamente de que sí lo había hecho. En consonancia con la versión aportada por la Sareb, Díaz Gallego aclaró que esa entidad ultima la adquisición del crédito impagado que adeuda el promotor y que piensa poner a la venta luego las viviendas.

El concejal negó además que la Sareb haya vendido viviendas en el edificio de la calle del Orzán en el que también actuaba como garante de un préstamo, en referencia a la subasta de los pisos que convocó un juzgado, de la que omitió que fue solicitada por la propia Sareb, que se adjudicó algunas de las viviendas y proyecta sacarlas a la venta.

Marea Atlántica acusó a esa entidad de “actuar como una inmobiliaria” y a Estado, Xunta y Concello de no tomar medidas para reducir el déficit de vivienda en la ciudad. El BNG reprochó al Gobierno local no haber conseguido la cesión de viviendas de la Sareb que otros ayuntamientos lograron y a la Xunta que no construya viviendas públicas.