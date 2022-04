La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, se fija como objetivo la coordinación de la prestación de los servicios municipales de limpieza viaria y de recogida de basura, ya que entiende que “tienen que funcionar como un todo”, a pesar de que son ofrecidos por empresas diferentes. Sobre el conflicto vivido en las últimas semanas, del que destacó que al no ser una huelga no pudo contar con servicios mínimos, dijo que las concesionarias no pusieron todos los medios necesarios para resolverlo, lo que su departamento les exigió.

Fontán anunció que la situación se normalizará “en breve” tras el levantamiento de la declaración del estado de emergencia sanitaria que permitió contratar a la empresa Tragsa para retirar la basura. Escaño ciudadano Vox denunció ayer que el Gobierno local le impidió participar por motivos políticos en el escaño ciudadano del pleno para preguntar sobre el portal de transparencia. El Ejecutivo explicó que ese espacio se reserva a ciudadanos y no a partidos políticos.