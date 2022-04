Una carrera profesional entre la radio y la música

Aunque nací en Santiago de Compostela, me considero un coruñés más. La razón es que desde mis cuatro años de vida comencé a conocer la ciudad herculina. Los diferentes destinos de mi padre, militar de profesión, me mantuvieron a caballo entre Santiago y A Coruña hasta que cumplí los nueve años, que ya tuvo un acomodo más largo en el tiempo. En estas idas y venidas entre ambas ciudades, viví en diversas zonas como plazuela de los Ángeles, calle Real, plaza de Millán Astray, plaza de España y Pío XII.

Mis primeros amigos fueron los hermanos Vidal, Moncho y Rafael; Santiago y Luis Togores y las hermanas Taboada: Teresa, Margarita e Isabel. Éramos un grupo bien avenido que compaginábamos juegos, inquietudes y deporte. Nuestros lugares de encuentro habitual era en el Campo de la Leña y la Hípica. Los juegos usuales eran el fútbol, las canicas y las chapas. También nos hacíamos nuestros carritos de madera con rodamientos que conseguíamos en algún taller de la zona, con los que competíamos en las cuentas con mucha pendiente, entre las que nuestra preferida era la de San Agustín.

Cuando las posibilidades nos lo permitían, alquilábamos las bicicletas en el taller del Orzán. Las alquilábamos por una hora y alternábamos los tiempos para repartirlas entre todos. Llegábamos a montar tres en una bicicleta, sobre el manillar y en la parte trasera. Todo un riesgo de irresponsables.

El bachillerato lo estudié en los Salesianos, un colegio demasiado rígido en su disciplina que chocaba con mi pensamiento demasiado liberal para la época que me tocó vivir. Allí comenzó mi afición por la música que compartía con Jesús Naya actuando en los festivales del colegio y en los diversos programas musicales de Radio Juventud. Con Jesús también conllevé las aventuras musicales y universitarias en Madrid. Posteriormente, ambos compartimos en A Coruña experiencias periodísticas.

Especial es el recuerdo de una actuación en las fiestas de A Gaiteira. Allí actué en las conocidas sesiones vermut con un grupo italiano llamado Gli Universali. Había hecho muy buenas migas con sus componentes y me sorprendieron cuando comencé a cantar con mi guitarra mis canciones y ellos, que tenían que actuar después, hicieron sonar sus instrumentos al compás que marcaba mi guitarra arropando musicalmente cada una de mis canciones.

La música me daba la posibilidad de disponer de algún dinerillo que me permitía una independencia para salir con mis amigos de tapeo por la calle de los vinos, parar en el Otero, Linar, Siete Puertas y además ir al cine. Con 25 pesetas te daba para casi todo e incluso para una cajetilla de tabaco. Eran tiempos de paseo por los Olmos, calle Real y Cantones, en donde compartíamos las patas fritas del Compostela, o el vino rosales con la tapa de ensaladilla del Linar, o el bocadillo de calamares que nos comíamos en el Palco de la Música.

Esto era en la época estival. Durante el curso escolar los domingos por la mañana se celebraban campeonatos escolares en la explanada de los jardines de Méndez Núñez, que atraía a muchos aficionados, de forma especial para ver a los equipos femeninos.

Al finalizar el Bachiller me fui a Madrid a realizar los estudios universitarios. Allí la música y el ambiente de la movida madrileña era otro mundo diferente y lleno de magia. En esta etapa congenié bien con dos cantantes de estilos muy diferentes y que influyeron en mi estilo de componer canciones. Juan Erasmo Mochi era el joven divertido y desenfadado que vivía la música al ritmo que le había marcado años atrás el programa Escala en HI-FI. Luis Eduardo Aute era el filósofo musical con su música de sello protesta que alternaba con un estilo más intimista. Entre la universidad y la música vivía a un ritmo frenético y lleno de novedades. Me surge la posibilidad de actuar en TVE en el programa La gran ocasión que presentaba Miguel de los Santos en los estudios de Prado del Rey. Así se me abrieron las puertas para actuar y realizar musicales y comenzar en la radio con la ayuda de Pepe Domingo Castaño y Rafael Revert.

En El Gran Musical tuve la oportunidad de conocer a las primeras figuras del panorama musical del momento, entre ellos a Camilo Sesto, con el que compartí momentos inolvidables en Madrid y A Coruña. Hasta el punto que en el volumen 2 de su biografía autorizada, de la que es autora Elena Gómez de la Puerta, colaboro con un artículo sobre su trayectoria musical.

Ya de regreso a A Coruña, en Radio Juventud y de la mano de Santiago Vilariño inicié una carrera profesional en el mundo de la radio y de la prensa. De Radio Juventud guardo un gran recuerdo de La Ballena Alegre y los payasos de la radio Pim, Pam y Pom junto a Santiago y José Luis Naya. De mi etapa en Radio Coruña me quedo con La noche coruñesa, programa que marcó una etapa importante en la década de los ochenta. Mis últimos diez años de radio los disfruté en Radio Culleredo, en donde me hice cargo de los informativos de la emisora.

Aunque mi pasión es la radio, también realicé mis informaciones en prensa. El Ideal Gallego me abrió sus puertas a través de Ángel Padín que me ofreció la posibilidad de iniciarme en la prensa escrita. Posteriormente, Bieito Rubido me llevó al DXT Campeón para realizar la información del Liceo de hockey sobre patines. Para completar mi trilogía en prensa, y de la mano de Basilio Orgaz, comparto aventuras periodistas en Tododeporte Coruña, revista del deporte coruñés a punto de cumplir 30 años en los quioscos. A través de estos medios de comunicación tuve la oportunidad de conocer y contar la evolución de la ciudad de A Coruña, en la que siempre me gustó vivir y disfrutar como profesional y como ciudadano.

Testimonio recogido por Luis Longueira