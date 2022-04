“No conozco un instrumento de mayor integración social que cantar juntos”

El Consorcio para la Promoción de la Música ha nombrado a Carlos Mena nuevo director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Defiende que, lo mejor del nombramiento está por llegar, porque será cuando empiece a trabajar con este grupo de cantantes no profesionales. Su objetivo: que crezcan como formación, tanto al lado de la Sinfónica como en solitario.

¿Cómo surgió la oportunidad de hacerse cargo del Coro de la Sinfónica y cuáles son sus objetivos en estos cuatro años?

Hace como tres años que tuve mi primer contacto con la Orquesta Sinfónica de Galicia y con el Coro, en un Mesías. Al cabo de los años he ido dirigiendo distintos programas en los que participaba el coro y he podido ir trabajando un poco más al detalle, aunque fuese de forma puntual. Es un coro que tiene una tradición muy importante y que estaba cumpliendo un ciclo vital, como ocurre con todas las cosas. Yo detecté que guardaba una potencialidad en varios aspectos y que necesitaba de ciertos impulsos y estructuras para que se pudiesen dar. Hice un análisis de cómo veía el coro, porque de nada serviría que yo quisiese hacer de la nada un coro como el de la Radio de Oslo, por decir algo. Es muy importante conocer el terreno en el que está encuadrado el instrumento.

¿Y cómo es este terreno?

A partir de ese análisis empecé a trabajar en el proyecto siempre muy atento a la música y a la institución de la orquesta y del coro que, en este caso, no es profesional. Cuando salen a escena tenemos a maestros y profesores en la orquesta, son profesionales que se dedican a eso, están formados y tienen su plaza que consiguieron por concurso y más en una orquesta de tan alto nivel como es la OSG y, en la misma escena, hay un grupo de cantantes, que no son profesionales, que son amateurs. Este escalón es evidente y es muy importante tenerlo en cuenta para saber cómo trabajar y cómo amalgamar esas dos potencialidades que son muy distintas. Siempre tiene que haber un proceso de conocimiento y de aprendizaje por el bien del coro. Hay que destacar el coro como un instrumento cultural de toda Galicia, que no es solo de una provincia o de una ciudad. Yo creo que la potencialidad es enorme porque puede ser un instrumento integrador muy importante. En un concierto de coro, las barreras entre el público e intérpretes se deshacen por la propia naturaleza del cantante amateur.

¿Por qué?

Porque la percepción del público es distinta a la que hay cuando va a un concierto de una orquesta sinfónica, en el que hay cierta distancia, incluso cierta admiración. En el coro ves personas que pueden ser compañeros de trabajo o vecinos, que están cantando y están haciendo música. Hay una empatía mayor con la actividad coral. Esa manera de integrar la música dentro del tejido cultural y social gallego me parece muy interesante. No conozco instrumento de mayor integración social que el hecho de cantar juntos. Las clases sociales, las culturas y los diferentes idiomas no importan porque todo se amalgama y se iguala y uno se siente parte importante de su sociedad y de su cultura.

En el proyecto indica que apuesta por hacer también conciertos a capella con el coro, ¿por qué elige este formato?

A capella, o con un conjunto instrumental, lo importante es que el coro tenga una vida propia en beneficio de los programas de la orquesta. Le haríamos un flaco favor al coro si solo hiciese conciertos con la orquesta, porque no sería un coro que va enriqueciéndose para poder aportar a los músicos de la orquesta, que son más exigentes. Para esto cuento también con un director musical asociado, que es Javier Fajardo y creo que podemos hacer un trabajo muy interesante.

Solemos pensar que la música coral es aburrida o de misa, ¿tiene la intención de hacer un repertorio moderno?

Sí que pensamos eso, pero también podemos pensar en música tradicional gallega, en las cantigas de Alfonso X, en el patrimonio propio, también en nuevas creaciones, en ópera o en pequeños teatros musicales, las opciones son enormes y la música polifónica no es solo música de iglesia. Esa es una de las cosas que me gustan, descubrir un montón de músicas. Y absolutamente, la música nos ofrece casi tantas posibilidades como la propia vida y la parte espiritual es muy interesante, pero hay también otros perfiles de la vida que están reflejados en la escena musical.

Si hay un salto tan grande entre la calidad de los músicos y los amateurs del coro, ¿por qué no se profesionaliza también esta parte de la orquesta?

Supongo que tiene que ver con el presupuesto. Podemos decir que Galicia y A Coruña tienen un lujo de orquesta en comparación con otras ciudades mucho más grandes y con un público potencial mucho mayor, supongo que los esfuerzos de inversión cultural también hay que saber medirlos.

¿Y ya con ganas de empezar?

Sí, porque lo mejor está por venir, que es trabajar. Es lo que les digo a todos los que me felicitan estos días.