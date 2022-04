“Me gusta el ‘stand up’, pero para darle de comer al crío, lo de guionista está bien”

El humorista gallego Danny Boy-Rivera aterriza hoy en A Coruña para ofrecer su espectáculo ¡Stand up!, comedia inconformista que compagina con su actividad como guionista en el programa La Resistencia. Se subirá al escenario de la sede de Afundación a las 19.30 horas.

En ¡Stand up! hace una oda al inconformismo. ¿Con qué sorprenderá a su público?

A mí me gusta mucho escribir, y hay como un formato en los monólogos, porque el título igual es un poco raro, que hace referencia más al estilo de comedia que al contenido. El contenido va cambiando. Estuve aquí hace tres meses, y esta vez habrá cosas nuevas. Yo me aburro si tengo un texto fijo y tiro con él años. Prefiero ir cambiándolo. No va a haber ningún tema común, escribo las cosas que en cada momento considere importantes o que me estén afectando.

¿Hay intención de hacer un juego de palabras entre el formato de comedia stand up y la expresión “levantaos”? ¿Qué hará levantarse a la gente?

Sí, eso también. Es una referencia en el sentido de mantenerte de pie, reivindica lo tuyo, manténte firme con tus convicciones, que es algo que yo no he hecho en la vida, pero es un consejo que doy.

¿Reivindica usted su lugar en la comedia?

Yo ya soy casi un veterano, un proletario del humor.

Pero como guionista, muchas veces se ve relegado a la posición de hacer chistes para otros.

Sí, aunque como guionista, el de La Resistencia es mi primer trabajo. Ya son cuatro años allí. Estos últimos años es ahí donde estoy volcando toda mi energía, pero nunca he dejado de actuar, siempre me he mantenido en el stand up. A mí es lo que más me gusta realmente, aunque luego, para darle de comer al crío, lo de guionista está muy bien.

Lo que está haciendo en La Resistencia es de lo más revolucionario que se ha visto en la comedia televisiva en los últimos tiempos.

Es lo bueno de volcar toda la energía ahí, porque es un programa muy exigente a nivel guion. El programa intenta sorprender a su público, que es muy fiel, y ya hemos hecho muchas cosas. Sorprenderles ahora es un reto, porque ya han visto de todo después de cuatro temporadas. Es un público que en nada te puede decir ¡esto ya no mola!. Hay que estar cambiando el formato todo el rato, pero así es más entretenido.

¿Cómo lleva la presión de estar detrás de lo que se dice en La Resistencia?

Lo bueno es que somos un equipo de ocho, y cuando uno tiene un mal día, compensan los otros siete. En este trabajo estás muy arropado, porque si tienes un mal día, seguro que alguno de los otros siete lo tiene brillante. Vamos todos en el mismo barco, así que si uno suelta el remo un día, no pasa nada.

¿Cómo gestionan los egos cuando tiene que prestarle los chistes a otro?

Me han hablado mucho de eso, pero la verdad es que ego, cero. Supongo que sí tendré ego, pero que, como escribo los chistes pensando en la persona para la que los escribo, nunca son míos del todo, porque yo nunca haría esos chistes, no van con mi personaje. Supongo que tendría ese problema si el personaje de David fuese igual que el mío y tuviera que escribir exactamente lo mismo. Ahí sí que diría: ¿por qué le estoy dando esto a este señor?. Escribir para Ricardo, para David o para Ponce es escribir para personajes que están alejados del mío.

¿Cree que el público es consciente de que hay un equipo de guionistas detrás de los chistes de La Resistencia y Broncano?

En realidad, poco hay que escribir para David Broncano. Él ya hace tiempo que se dedica a improvisar casi todo. Ahora mismo estamos más centrados en Ponce o Castella. Yo creo que no se imaginan el guion que hay detrás, pero hay poco. Es como si él fuese un malabarista, y nosotros le ponemos la red que tiene debajo. Está improvisando, pero sabe que si en algún momento no se le ocurre algo, tiene ahí su guion para agarrarse a él. El programa tiene un alto porcentaje de improvisación. Eso que piensa la gente de que aquí no hay guion, en algunos casos es real.

El público puede ser bastante inquisidor a veces.

Esa es la presión más grande. En todas las reuniones que tengo con mis jefes, cuando nos juntamos para preparar los contenidos de la semana, las pegas más habituales son “eso ya lo hicimos”, o “ya hicimos algo mejor que eso”. Tú tienes que estar dándole vueltas al cómo hacer algo que sorprenda a esta gente. El programa sigue bien, al final no pasa nada. Cada año, los guionistas van cambiando, pero siempre viene gente buena con la mente muy fresca e ideas muy distintas.

¿En su espectáculo ¡Stand up! hay improvisación, o se ciñe al férreo guion?

Yo creo que, como todos los cómicos, tenemos nuestro texto, pero depende de cómo vas viendo al público, qué es lo que más le gusta. Siempre improvisas un poco, pero el texto es vital. Además, no soy muy bueno improvisando, no es mi fuerte.

Dice que no le gusta demasiado llevar siempre el mismo texto. ¿Choca eso con la tendencia de algunos grandes de la comedia actual, que repiten temas y lugares comunes? ¿Hace falta la frescura que trae usted con sus desnudos y su humor?

No lo sé. Cada maestrillo y su librillo. Yo no me veo capaz de decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que sería mejor o peor. En mi caso es porque me aburro yo. Yo soy mucho de ir a open mics, y me da mucha envidia cuando veo las cosas nuevas que hacen los otros, y pienso: tengo que estar al día, hacer cosas nuevas, porque sino te comen. En España hay muy buenos cómicos, y los que vienen por detrás, son mejores.