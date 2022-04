“Hay que favorecer la inclusión del Pueblo Gitano sin quitarle su identidad”

El Pueblo Gitano celebró ayer su vida, su historia y su identidad en el día que conmemora su existencia y, sobre todo, su resistencia. La trabajadora social Lucía Tembrás Guimarey, que cursa el máster en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria en la Universidade da Coruña, es la autora de una investigación en la que pone datos, testimonios, causas y consecuencias a la discriminación que sufren.

El Pueblo Gitano es uno de los colectivos más agredidos e ignorados por la ciudadanía y las administraciones.

Sí. Le debemos mucho al Pueblo Gitano, porque desde su llegada ha habido más de 200 leyes abiertamente antigitanas. Se prohibían su lengua, sus oficios, la ropa típica, se esterilizó a las mujeres, trabajos forzados, prisión...Hay una parte de su historia que está silenciada: en la Alemania nazi se llegó a asesinar al 75% de la población gitana. En la actualidad, poniendo como baremo de antes y después la Constitución, no ocurren estas cosas, pero sí hay discriminación explícita y sutil.

¿En qué se manifiesta esta discriminación?

Sobre todo, en el acceso al empleo y la vivienda. Está la negación de un empleo en base a prejuicios o la negación de un alquiler, de forma sutil o incluso directa: no enseñando un piso, diciendo que está ya alquilado, exigiendo avales que a la población no gitana no se le pedirían. Hay discriminación en el acceso a bienes y servicios. Está el sentimiento de persecución en superficies comerciales. Sobre esto, hay algo muy interesante: una entidad gitana vasca, que se llama Amuge Elkartea, grabó con cámara oculta cómo unas mujeres gitanas iban a una superficie comercial y se veía explícitamente cómo eran vigiladas y perseguidas desde su llegada. Los medios de comunicación ejercen muy mala praxis. En noticias negativas en las que están involucradas personas gitanas se suele mencionar la condición racial o étnica. Con las payas no pasa.

¿Por qué ocurre? ¿Genera el Pueblo Gitano menos empatía que otros colectivos racializados o migrantes?

Creo que no solo es el Pueblo Gitano, sino que ocurre con otras comunidades racializadas que la sociedad mayoritaria ve como distintas a ellos. Hay un temor a lo desconocido, que en realidad no lo es. No hay ganas de quitarse las gafas de los prejuicios.

¿Cuáles son estos prejuicios?

Uno de los peores que hay, para mí, es el de considerar a las personas gitanas como un grupo homogéneo, donde no hay diversidad. Eso es una falacia muy grande, porque el pueblo gitano es totalmente diverso, fuera y dentro de España: con distintas lenguas, oficios, identidades afectivo sexuales, opiniones. Parece mentira que haya que explicarlo.

Los estereotipos más escuchados sobre el Pueblo Gitano son dos: que es una sociedad patriarcal y que no se quieren integrar. ¿Qué opina?

Respecto a lo de la integración, creo que no hay que integrar. Integración es asimilación, y lo que hay que favorecer desde la sociedad mayoritaria, que es la que discrimina, es la inclusión, sin quitarle al pueblo la identidad. Es muy típico escuchar lo del machismo. Eso es otra falacia. Tu condición racial o étnica no influye en tu grado de machismo. Vivimos en una sociedad patriarcal global, todas las personas están atravesadas por el machismo.

Como trabajadora social, ¿en qué cree que han fallado la administración y en los servicios sociales a la hora de atender las necesidades de la población gitana?

Creo que el Estado tiene un punto de vista erróneo. Se hacen políticas de integración, que pretende despojar a los gitanos de su identidad. No es una política que favorezca al Pueblo Gitano. En el caso de Servicios Sociales, una de las áreas de discriminación es el racismo institucional, la actitud del funcionariado, tanto trabajadores sociales como educadores, la policía o el personal del centro de salud. Muchas personas que tendrían que tener formación y sensibilización en estos temas, no la tienen. No hacen intervenciones positivas, favorables o transformadoras.

¿Se ha avanzado algo en este sentido desde la Democracia?

La situación del Pueblo Gitano ha mejorado en los últimos años, pero queda mucho por hacer. El 92% de las personas gitanas, según la tasa Arope, está en riesgo de pobreza. El 46% de los hogares está en extrema pobreza. Si observamos las cifras de discriminación por áreas, son una locura. Hace un mes, en el 8 de marzo, estábamos todas las personas concienciadas con la igualdad de género. Se llenaron las calles. Justo un mes después, en el Día Internacional del Pueblo Gitano, las calles están vacías Parece que solo nos importa un tipo de justicia.

¿Cuál es la asignatura pendiente de los payos para avanzar?

Creo que, desde nuestra posición, es importante dar visibilidad a las demandas del pueblo gitano, pero no de lo que nosotros creemos que es mejor para ellos, sino desde lo que ellos demandan desde el activismo antirracista o gitano hasta el ciudadano de a pie. Hay que fomentar la participación y la inclusión de las personas gitanas, sobre todo en la toma de decisiones. Somos aliados en su lucha, tenemos que utilizar nuestros espacios para mostrar sus voces. Investigar sobre la discriminación a nivel académico. Contratar personas gitanas. Alquilar pisos en igualdad de condiciones. Hablar de la historia del Pueblo Gitano. En España tenemos unos referentes maravillosos, desde la mujer que va a vender al mercado hasta la que es abogada.

Hay un activismo creciente en los últimos años por parte de la población gitana.

El activismo gitano y el asociacionismo está impulsando la Ley de Igualdad de Trato y No discriminación, para que se tipifique el antigitanismo y que discriminar no salga gratis. El Estado tiene que tener en cuenta la situación de las personas gitanas y migrantes que provienen de otros países. Sus barreras no son las mismas. Se enfrentan a dificultades, como la situación administrativa irregular, las barreras idiomáticas o el racismo institucional. La mayoría de planes de inclusión que hay están enfocadas hacia un único horizonte, y no se las tiene en cuenta.