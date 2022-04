Una jueza de A Coruña reduce la multa por pintar un mural en recuerdo del activista Xosé Portela

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña ha reducido la multa que el Concello le impuso al vecino Adolfo Naya por haber pintado un mural en recuerdo del activista Xosé Portela, fallecido en julio de 2020.

El Ayuntamiento le había impuesto una sanción de 350 euros, el condenado recurrió la decisión de la entidad municipal y acudió a los juzgados que, finalmente, han reducido el importe de la multa y la han dejado en 125 euros y le eximen de abonar las costas del procedimiento. La sentencia recoge que el informe elaborado por la Policía Local el 26 de noviembre de 2020 indica que “se observa a dos personas que tienen dos botes de pintura y una brocha cada una de ellas, y que están pintando sobre otra pintada que hay en un muro de bloques de hormigón, que manifiestan que están adecentando una pintada anterior que alguien había manchado” y que, por ello, proceden a la identificación de una de estas dos personas, en este caso, el activista Adolfo Naya.

“Estos hechos no son controvertidos. El Ayuntamiento no discute la existencia de un mural previo, ni el propósito de reparar el mismo, lo que sanciona es la realización de pintadas sin autorización. No se justifica que el demandante dispusiera de autorización, por lo que los hechos están correctamente tipificados”, concluye la sentencia.

La magistrada considera que no se puede acreditar el efecto llamada, a diferencia de lo que argumentaba el Concello, y falla, además, que la sanción no debe ser superior a la mitad del tercio mínimo del máximo previsto en la ordenanza, que es de 750 euros.