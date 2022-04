El coruñés Andrés Sanjurjo puso en marcha Acariño Films con el objetivo de producir sus propias películas Este domingo estrena su primera producción, Los Saltos, en el Festival Internacional Visions du Réel en Nyon, Suiza. Sanjurjo lleva al festival suizo un filme de Raúl Capdevila sobre cómo condiciona la vida de un pueblo la instalación de una macrogranja. Acariño pretenden estrenar la película en España a finales de año y esperan llevarla a las salas de cine en 2023.

¿Cómo surgió el proyecto de Acariño?

Esto nace entre 2018 y 2019 con la necesidad y ambición de auto producir mi primera película, Alén Mar, con la que entraremos en posproducción en los meses de verano y la idea es estrenarla en un festival internacional hacia finales de año . Era un proyecto pequeñito y personal. Con la ayudas de directores lo podía hacer, pero tenía que ser productor. Me puse manos a la obra con mi película en 2018 y me di cuenta de que nació en mí la vocación de producir también otros proyectos, verlos nacer, involucrarme en el apartado creativo y hacer que esos proyectos pasen de imágenes mentales a materializarse y distribuirse. Justo después de volver de mi rodaje en 2019, Raúl Capdevila, que había sido compañero mío, estaba comenzando con esta película, Los Saltos. Fue muy natural empezar a trabajar juntos y me involucré totalmente en su proyecto. La rodamos durante tres años en ocho rodajes distintos. A nosotros nos permitió de trabajar de manera semi documental, reescribir el proyecto poco a poco, buscar formas de financiación y aprovechar la estacionalidad, que es clave en la película.

Empezó por Alén Mar, pero el primer estreno es Los Saltos. ¿A qué se debe esto?

A veces compagino las labores de producción personales con trabajos en producciones de otra gente. A pesar de haber empezado la productora por mi película, me centré más en la de Raúl Capdevila durante una temporada. Así que sí, esta es la primera película que estrenamos de nuestro catálogo.

La película trata el tema de las macrogranjas. ¿Cómo ha sido su experiencia durante este rodaje?

El padre de Raúl es el propietario de una pequeña granja familiar, que ya heredó a la vez de su padre. Raúl se quedó sin trabajo en Barcelona y decidió regresar a casa. En ese momento comenzó a idear la película y se puso a trabajar con su padre. Esto no deja de ser un relato auto ficcional. En este proceso de tres años nosotros sabíamos que había algo que contar y coincide con la llegada de un macromatadero al pueblo de Binéfar, en Huesca.

¿Qué esperan de la acogida de la película en el Festival Internacional Visions du Réel en Suiza?

Por el tipo de cine que hacemos, es uno de los festivales más prestigiosos a nivel internacional. Se posiciona como un festival de cine documental, pero a la vez cuida sus formas y entran muchas películas que en realidad son híbridos entre la realidad y la ficción que van un paso más allá del documental televisivo. A pesar de ser una producción muy pequeña en la que trabajamos tres o cuatro personas, nuestra estrategia siempre fue ir a lugares así. Sabemos que no somos grandes producciones industriales, pero estos festivales pueden legitimar nuestras películas. No éramos conscientes de hasta qué punto puede tener relevancia estar en un evento como este porque desde que se ha hecho la selección hay muchos festivales y agencias que se han interesado por la película. Estamos en la sección internacional con quince películas, solo hay otra española. Hay un premio económico que nos encantaría conseguir, sobre todo porque la gente ve las películas de una forma distinta si en el festival las legitiman. Nuestro objetivo este año es intentar pasar por un circuito de festivales internacionales, y también nacionales a final de año, para que vayan hablando de la película y el año que viene poder estrenarla en salas para que tenga sus espectadores.

¿Han recibido alguna invitación a otro evento a partir de la participación en el festival de Nyon?

No tenemos nada cerrado para ahora. A finales de año tenemos pensado hacer el estreno en España. Los festivales siempre piden estrenos para ser los primeros que enseñan una película al mundo. Hay festivales que no quieren tu película, no porque no se buena, sino porque ya se ha proyectado en otro lado. El estreno mundial es este domingo y próximamente tendremos un estreno francés, otro italiano, argentino y también mexicano.

¿Tiene alguna otra producción en marcha o programada?

En los meses de verano entraremos en posproducción de Alén Mar y la idea es estrenarla en un festival internacional hacia finales de año o comienzos del que viene. Además, también estamos desarrollando otros dos proyectos. Uno es de un artista conceptual coruñés que reside en Madrid, Álvaro Chior, y nos lanzamos a producir su primer largometraje. Si todo va bien, este proyecto de Álvaro Chior lo abordaremos el año que viene. Yo me planteo rodar otro mío en 2024.