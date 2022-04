El proyecto de la pasarela de O Burgo incluye enlaces con As Xubias, Oleiros, hospital y Oza

La Xunta prevé que la pasarela que ha proyectado para unir A Coruña con Oleiros sobre la ría de O Burgo tenga cuatro conexiones entre los dos ayuntamientos, aunque solo dos de ellas, la de As Xubias y la zona más urbana de Santa Cristina, serán de construcción inmediata. Las otras dos están pensadas para ser ejecutadas en el “medio plazo”, en el “contexto” de la ampliación de las instalaciones del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), conectando esta pasarela con la infraestructura sanitaria, y también con el paseo marítimo litoral, que ahora termina en la playa de Oza, pero que el Concello tiene planes para reformar y ampliar.

La inversión en esta infraestructura se estima en ocho millones de euros y, por ahora, está en fase de redacción de los pliegos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó tras la celebración del Consello de Goberno de la Xunta celebrado el pasado viernes en la ciudad, que el Ejecutivo gallego sacará a concurso de forma simultánea la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, que prevé prolongar el paseo marítimo entre la playa de Oza y As Xubias con la creación de una pasarela de 800 metros para uso peatonal y ciclista.

La Xunta indica que, para minimizar el impacto ambiental y pasajístico sobre la ría, se considerará “imprescindible reducir al mínimo los apoyos” y también restringir la altura de los elementos estructurales, de modo que no superen en altura a los edificios que ya existen en la zona de Santa Cristina. La Xunta prevé que esta obra esté finalizada el próximo año y contará con financiación de fondos europeos Next Generation. El Ejecutivo gallego garantiza que es viable realizar esta obra, desde el punto de vista estructural, ya que la Fundación da Enxeñaría Civil de Galicia elaboró un trabajo previo y avanzó una propuesta de diseño para esta senda peatonal y ciclista.

La Xunta prevé también la ejecución de tres aparcamientos con unas 150 plazas, que contarán con una inversión de 600.000 euros y que estarán ubicados en los accesos de la vía ártabra, en la zona de Oleiros, en A Laracha en la AG-55 y también en Carballo, con el objetivo de que las personas que compartan coche para hacer el mismo recorrido hacia la ciudad —un sistema como el que utiliza Blablacar— puedan tener un punto de encuentro y un lugar en el que dejar sus vehículos.

“Además de estar conectados a la red de transporte público, los aparcamientos también podrán disponer de puntos de recarga eléctrica, de alquiler de bicicletas, zonas verdes y otros sistemas de reducción de gases de efecto invernadero”, según explica el Ejecutivo gallego. Otra de las inversiones propuestas para mejorar la movilidad y la accesibilidad a la ciudad está estimada en más de nueve millones de euros y consiste en la mejora de más de 300 paradas de autobús de las líneas de transporte público interurbano, que se encuentran ubicadas en las carreteras autonómicas y que pasan por A Coruña. Las mejoras en estas estructuras incluirán mejor accesibilidad para las personas con movilidad reducida, con la instalación de rampas, también la renovación de la señalización y la seguridad y el refuerzo de la iluminación y la visibilidad, así como la implantación de información en braille.

El PP se queja de falta de inversión municipal

El Grupo Municipal del PP denuncia la “parálisis” de las inversiones en el Concello, la Diputación y el Estado —a pesar de que está ejecutando, por ejemplo, el saneamiento de la ría de O Burgo, adjudicada por más de 32 millones de euros— frente a los anuncios de la Xunta realizados esta semana. El Ejecutivo autonómico prevé realizar una zona de baño y recreativa en O Parrote, valorada en tres millones de euros; la pasarela entre Oza y Santa Cristina, de ocho millones; el albergue de peregrinos en la zona de la Comandancia de Obras, con un presupuesto estimado de 1,5 millones de euros; mejoras en la zona de la Torre de Hércules, con un millón de euros; nuevos equipos para dotar de contenido a la ampliación del hospital, de 16 millones de euros, un millón para la compra de vivienda para rehabilitarla, la construcción de un edificio de vivienda de precio protegido en el barrio de Xuxán y, además, un laboratorio para la Cidade das TIC, con un precio estimado de seis millones de euros. “Primero bloqueó todo lo que pudo el convenio para el Nuevo Chuac, luego el de la intermodal y ahora hace lo mismo con el del puerto. No ejecuta las inversiones municipales, 77 millones sin gastar en los dos últimos años, ni deja que la Xunta haga las suyas para no quedar en evidencia. A Coruña no puede seguir más tiempo así, lleva siete años paralizada por el sectarismo de Marea y Psoe”, señaló ayer la portavoz del PP en María Pita, Rosa Gallego, que se quejó de que todavía no se haya dado un impulso a obras como la pasarela de Pedralonga ni a la ampliación de Alfonso Molina.