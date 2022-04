El BNG ha llevado al Parlamento de Galicia una pregunta oral y otra escrita para exigir a la Xunta que haga las gestiones necesarias ante el Gobierno del Estado para que los mariscadores de la ría de O Burgo, afectados por las obras de dragado del estuario, puedan empezar a cobrar las compensaciones que tienen reconocidas, como damnificados por la regeneración de la zona, toda vez que no pueden faenar durante los 26 meses que durarán las obras.

Las compensaciones fueron acordadas en una reunión que se celebró el 3 de febrero en la Delegación del Gobierno entre los gobiernos gallego, estatal y la Cofradía de Pescadores, pero, a pesar de que los mariscadores empezaron a trabajar en las labores previas al dragado, todavía no han cobrado.

El Estado, en respuesta a una pregunta formulada por el PP en el Senado aseguraba que no estaba trabajando en ningún borrador de protocolo para efectuar el pago. La Cofradía de Pescadores envió a la Xunta los datos de los mariscadores afectados por estas obras para poder cobrar las ayudas correspondientes, aunque, según denuncia el BNG, el Gobierno gallego no se la remitió al Estado, por eso no se ha desbloqueado la partida.