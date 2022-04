El Sellier Film Festival comienza este miércoles en A Coruña con una muestra única de películas en formato fotoquímico en el Circo de Artesanos. El festival coruñés, impulsado por el director de cine Ignacio Benedeti, cumple su sexta edición con un reconocimiento público al compositor coruñés de bandas sonoras Sergio Moure de Oteyza.

A lo largo de los cuatro días que durará el festival, hasta el sábado, se exhibirán un total de 20 kilómetros de película. “Nosotros pasamos películas en cualquier formato. En 2018, con el acto de cierre del Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa usamos 35, 16 y Super-8, apunta el Ignacio Benedeti. “Este año, además, pasamos 9,5 milímetros porque conmemoramos el centenario de este formato” , añade. Esta condición para presentar una película en este festival es lo que lo hace único en España y de los pocos en todo el mundo con esta forma de trabajar. “Se pueden contar con los dedos de una mano los festivales como este, que pasan exclusivamente en fílmico”, asegura el cineasta coruñés.

Como elemento romántico, en las sesiones se colocará el proyector de cine en medio del público para transmitir a los espectadores para sensación de ver una película mientras se escucha el motor y el giro de las bobinas. Además, a la conclusión del festival se quemará la película de 9,5 milímetros para evitar que el síndrome del vinagre se contagie a otras.

El director cinematográfico presenta en el festival varias producciones propias grabadas de forma analógica. Una de las más destacadas en Spitsbergen: O Gardián do Ártico, rodada en un archipiélago al norte de Noruega y en las inmediaciones del Polo Norte. El proyecto cinematográfico surgió como un desafío para probar en condiciones extremas la nueva película de Ektachrome de la marca Kodak cuando todavía no había salido al mercado. El cineasta coruñés tuvo la responsabilidad de probar el funcionamiento de estos materiales en el frío extremo del círculo polar Ártico. “Aprovechando esta circunstancia, a mí siempre me interesó el tema del calentamiento global y todo lo relacionado con el Ártico y la Antártida” señala Benedeti.

La dificultad añadida de rodar en fílmico es no ver el resultado hasta que se revela la película. “Está todo totalmente rodado con película, no hay nada digital. Normalmente solo quiero que se proyecte en fílmico” opina Ignacio Benedeti. Durante esta expedición, la dificultad fue añadida, ya que no podía hacerlo hasta semanas después, sin opción a repetir el rodaje. El director coruñés se las ingenió a bordo del barco en el que rodaron el viaje para ir comprobar el buen desarrollo del rodaje día a día. “Para ver que en la cámara todo iba funcionando bien rodaba pequeños segmentos en blanco y negro que iba revelando a bordo con cerveza” comenta. En blanco y negro no es necesario utilizar productos químicos para revelar y con un visor manual se aseguraba a diario de que no hubiese ningún inconveniente. A mayores, el montaje también se hizo cortando y pegando película.

Pioneros del cine coruñés

El Sellier Film Festival rinde homenaje a la figura de los hermanos Sellier, dos emigrantes franceses que fueron los primeros en toda España en filmar con película de cine de 35 milímetros. La revelaron en la calle San Andrés, donde esta semana se celebra el festival en la sede del Circo de Artesanos. Los Sellier fueron miembros de esta asociación. Como motivo especial, su tataranieta, Marta Sellier, será la encargada de entregar el premio Sellier de cine a Carlos Moure de Oteyza. en un acto en el que la introducirá Chema Paz Gago. Después de la inauguración, que comienza a las 19.00 horas, la primera jornada contará con la proyección de tres películas de Benedeti: Polavisión, un fallo instantáneo; Non hai futuro (Opus V) y Spitsbergen, O Gardían do Ártico. Los demás días aprovechan los festivos para pasar las películas en horario de 12.00, 17.00 y19.00 horas.