El cómico coruñés Luis Piedrahita aparece en un vídeo de YouTube en el que intenta convencer a los miembros de La vida moderna para que le ayuden a grabar un vídeo promocional del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU, no confundir con la pedestre ave), que se celebrará en mayo en nuestra ciudad. Estos lo rechazan y Piedrahita acaba en Madrid repartiendo folletos e intentando explicarle a los nativos que A Coruña está “muy cerquita” y que no hay más que seguir la carretera homónima “hasta que os salís”. Hasta aquí todo bien, pero, tras consultar a expertos en cine, nos han explicado, agárrense para no caerse, ¡que el propio vídeo que cuenta cómo rechazan la respuesta de vídeo promocional es un vídeo promocional! Es un twist metanarrativo que dejaría en coma a Foucault, una ruptura de la ficción digna de Kurosawa. Lo esperamos en los próximos Óscar, que esperamos sean más pacíficos.