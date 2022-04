El 092 suma las cámaras móviles al control del ocio sin reducir policías en las calles de noche

El refuerzo de patrullas nocturnas del 092 y el 091 desde hace un mes y la colocación de cámaras en el pecho de los policías locales para vigilar de madrugada el ocio en el Orzán hasta el 30 de abril no son para los vecinos de la zona medidas suficientes frente a los altercados e incidentes ruidosos que denuncian desde hace meses. “Son para proteger a los agentes, dudo que las cámaras eviten las agresiones, las peleas y los ruidos”. Esto es lo que piensa el presidente de la asociación vecinal Ensenada del Orzán, José Luis Méndez, que reitera la petición que dirige al Ayuntamiento desde septiembre pasado: “Queremos más presencia policial, y si hay agentes, que hagan algo”. Fuentes policiales resaltan que el uso de los dispositivos móviles no implicará la reducción de efectivos en las calles en horario nocturno, que en fines de semana llega hasta ocho agentes a pie.

Afirma Méndez que las cámaras son utilizadas “por otros países desde hace más de veinte años”, pero su eficacia no le convence si se les da solo la función de vigilar el ocio nocturno. “La iniciativa suena bien, pero no va a servir, no va a evitar nada”, insiste el representante vecinal, que denuncia otra reciente pelea entre jóvenes en la calle Pasadizo del Orzán la pasada madrugada con intervención policial y sanitaria, según recogieron residentes con teléfonos móviles.

“Vemos coches policiales pasar delante de chicos que golpean y destrozan contenedores y no hacen nada, pasan de largo. Sigue habiendo peleas, follones y trapicheo casi todos los días. Ayer [por el martes] hubo una pelea, el domingo otra”, relata Méndez. Lo que cuenta se produce semanas después de que la Policía Local, debido a un repunte delictivo en los dos primeros meses del año, aumentase de 52 a 60 el número de agentes en los turnos de noche los viernes y sábados. Esta reorganización la llevó a cabo el Concello al mes de que la Valedora do Pobo le exigiese dar respuesta a las quejas vecinales por ruido e incidentes en el Orzán.

El mantenimiento de un despliegue policial de refuerzo en las noches de fin de semana tiene un “coste y desgaste” que, según expuso el Concello a la Delegación del Gobierno cuando solicitó la autorización para añadir las cámaras como medida de seguridad, es “imposible mantener de manera eficiente en el tiempo”. La nueva “vía de apoyo a esta actividad policial” no supondrá la eliminación de agentes en la vía pública. Si en la actualidad hay de seis a ocho agentes que patrullan a pie las calles de ocio nocturno en el Orzán, se mantendrá el mismo número; las fuentes policiales aseguran que el despliegue incluye vehículos a la hora del cierre de locales.

El Concello nunca ha utilizado estas cámaras móviles —sí se hace en otros ayuntamientos españoles—, que serán acopladas de forma visible en el pecho de los agentes y se activarán para grabar solo en situaciones conflictivas, de peligro o de resistencia a los policías. Las grabaciones serán posteriormente descargadas y puestas en conocimiento de las autoridades policiales, y si se da el caso, pueden ser utilizadas como pruebas. Si el Ejecutivo municipal quisiera seguir usándolas, deberá solicitar un nuevo permiso a la Delegación del Gobierno, al que pidió el primero hace meses.

Fuentes policiales apuntan que las grabaciones solo se podrán hacer en casos concretos de situaciones de riesgo o conflicto. Las imágenes obtenidas, añaden, servirán de garantía de actuación de los agentes y, al mismo tiempo, como garantía a los ciudadanos implicados en el caso de que los policías no hayan actuado con la corrección que requiere su puesto.

Seis agentes tras una pelea

El hartazgo de los vecinos del Orzán por ruido nocturno e incidentes violentos se repitió esta semana, la misma en que se empiezan a utilizar las cámaras móviles, por una pelea entre un hombre y una mujer de madrugada. Vecinos captaron desde sus viviendas a dos jóvenes tirados en el suelo, la llegada de policías locales, la discusión de los agentes con uno de los jóvenes que se incorpora y al que increpan otras dos personas, la irrupción de más efectivos policiales con porras descubiertas y la intervención de una ambulancia para atender a la joven, a la que trasladan en camilla. En el suceso, que no causó lesiones ni derivó en detenciones, intervinieron al menos seis policías del 092.