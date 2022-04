“Ha sido dura esta vida, tres mil conciertos de rock, para llegar al peaje, y pagar con rock and roll”. Es una estrofa de El tren del olvido, una canción de Colorado que contiene su primer disco, Al pie del cañón (1994), un tema que para su líder y fundador, José Ángel Piñeiro Colorado, resume la larga trayectoria de la banda coruñesa, que llega a los 35 años de recorrido. Esta noche hay celebración por ello en la sala Mardi Gras (22.30, media hora antes apertura de puertas), con Colorado (voz, guitarra acústica y armónica), José Manuel Bello (eléctrica y voz), Iño Cid (bajo y coros), Kevin Traba (batería) y Nano Combo (lap steel guitar) en la sala de máquinas de un “grupo clásico de rock”.

“No somos una banda superfamosa, para nada, pero hemos seguido siempre nuestro camino, una carrera de largo recorrido sin prisa y sin pausa, con fuerza para seguir adelante”, repasa Colorado. Su longevidad es hoy una reivindicación del rock clásico americano, de la Creedence Clearwater Revival al frente de ese tren musical, de Neil Young, Kris Kristofferson y los Byrds y del espíritu de Elvis. “La música de siempre, el blues, el country, el rock… toda la música que no ha muerto, que no es de masas, pero que la gente vive en directo con una fuerza que no tienen otras músicas”.

John Fogerty, alma de la Creedence, estará latente en el concierto de hoy cuando Colorado versione Green River y, como colofón de la noche, Proud Mary. Fogerty lo da todo en vivo aún, asegura José Ángel Colorado, que lo ha visto dos veces y lo vería una vez más; su grupo también, “absolutamente”. Es esa energía en el escenario una forma de dejar legado, herencia: “Nos gustaría que la gente siguiera escuchando el viejo rock and roll de siempre, esos géneros tradicionales hermanados”.

Aquel lejano Al pie del cañón y Sheila, su continuación dos años después, reviven ahora en una reedición especial reunida en un único disco. Admite el músico coruñés que siguen sonando frescos, con la naturalidad que da la veteranía en el repaso a su repertorio. Lo demostrarán esta noche en la Mardi Gras con las canciones de sus siete álbumes —y las versiones— a lo largo de 35 años de rock, tres décadas y media “de buenas canciones, buenos conciertos, mucha gente conocida. La música une a la gente, siempre”. Ahí queda la sentencia.