“A empresa enerxética ten que ser viable técnica, xurídica e financieramente”

A comisión técnica para poñer en marcha un operador enerxético municipal acordado polo Goberno local e Marea Atlántica quedou formalmente constituída onte cunha reunión de traballo na que participou persoal técnico do Concello, representación da empresa que asumirá a xestión do operador (Emalcsa) e os grupos políticos da Corporación. O órgano terá apoio de persoal investigador das universidades da Coruña e Santiago, entre o que está o catedrático de Dereito Local da UDC Carlos Amoedo.

Que asesoramento xurídico precisa un proxecto como o da empresa enerxética do Concello?

Hai varias cuestións abertas. Un dos temas máis complexos do dereito regulatorio público español é o do sector eléctrico. É moi difícil estar ao día e entender correctamente cal é o papel das enerxías renovables ou do autoconsumo, porque o momento actual está en permanente evolución. Agora é noticia que no último Consello Europeo se aprobou unha tarifa ibérica da electricidade, pero unha cousa é o que diga o Consello de Ministros da Unión Europea e outra o que faga a Comisión Europea, que agora discute cos gobernos español e portugués en qué termos se vai aplicar esa tarifa. Por un lado temos un entorno regulatorio que se está a adaptar a un novo contexto xeopolítico e logo temos outro plano no que temos que centrar a discusión, o do papel que teñen os concellos na producción e comercialización de enerxía, que permita conformar unha política pública enerxética un pouco máis musculada que a dos últimos anos.

Que dificultades xurden para que o operador municipal teña consistencia legal e despois se poña en práctica?

Teremos que debater cales son as competencias do Concello para tratar de atender as necesidades enerxéticas propias como gran consumidor de enerxía e que outras facetas pode ter á hora de producir enerxía a través de tecnoloxías (a solar, a fotovoltaica, a solar térmica, as mareomotrices) ou incluso comercializala. Tamén pode adquirir enerxía no mercado maiorista e operar como empresa pública enerxética ofrecéndoa a usuarios que contraten a tarifa municipal; neste caso veríase en que medida esa tarifa pode ser bonificada para consumidores vulnerables, no marco dunha política social desenvolvida desde unha posición de comercializador enerxético. Hoxe o maior desafío semella ser a abaratamento da enerxía.Temos que estudar tamén como o Concello da Coruña pode, desde a política de ordenación urbanística, propiciar que as comunidades de propietarios podan instalar nas zonas comunes aproveitamentos fotovoltaicos que poden dar lugar a un estímulo do autoconsumo de electricidade, porque, certo, a abaratamento da factura da luz é un gran desafío. O pulo ao autoconsumo debe ter o protagonismo das administracións locais.

Enténdense as dúbidas, neste momento de prezos disparados, pola creación do operador municipal manifestadas polo PP cando o Goberno local e Marea apostaron por este proxecto?

Son dúbidas razoables porque a complexidade do sector é intrínsecamente alta. Os factores externos, non só a guerra senón a alza dos combustibles, repercuten en que as solucións non poden ser tan simples como nos gustarían. Hai que facen fincapé en educar á cidadanía, e é recomendable non caer na demagoxia co tema do consumo enerxético; é tan fácil reclamar unha tarifa eléctrica galega como difícil de levar á práctica. Débense aproveitar as ferramentas legais e técnicas para dar solucións sostibles. Un dos grandes desafíos é que esa política enerxética municipal se poda canalizar a través dun operador sustentable económicamente. O proxecto ten que ser viable técnica e xurídicamente e sustentable finacieramente, que non dea lugar a perdas nin sexa gravoso para os petos dos cidadáns.

Por que esta aposta enerxética non atrae a máis concellos?

Existe o efecto desalentador dun marco regulatorio moi complexo e non seguro para estas iniciativas. O abastecemento de auga é unha competencia típicamente municipal, mais o suministro eléctrico, sendo un ben tan de primeira necesidade coma a auga, está entregado a un mercado privado e a operadoras que coparon todo o sector. Por iso quedáronse arrinconadas as posibilidades de que as administracións públicas asumiran un certo papel para que os cidadáns dispoñan dun fluido eléctrico nunhas condicións o suficientemente baratas e de calidade.

Que primeiro paso quere o Concello ter pechado axiña?

Remataremos a sinatura do convenio para rozar ese contexto e ver en que punto estamos agora. Estudaremos as fortalezas e debilidades dos modelos que ate agora se teñen movido en Barcelona, Pamplona e Cádiz. Eso nos dará as pautas para construír ese traxe a medida que precisa o concello da Coruña. A cátedra de Dereito Local de Universidade fará en xuño unha xornada de análise para traer aos protagonistas deses modelos para que nos falen das súas experiencias e tratar de saber como se minimizan riscos e se aumentan as posibilidades de que a iniciativa mesmo chegue a funcionar nesta lexislatura.