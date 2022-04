El jugador del Barcelona Gerard Piqué reconoció esta semana, en una entrevista en el canal de YouTube The Wild Project, que una de las peores resacas que pasó en un campo de fútbol fue en un partido contra el Dépor, después de haber ganado el triplete, el primer año de Pep Guardiola como entrenador. “No salgas esta noche, que mañana juegas, que no tenemos jugadores”, recordaba que le había dicho el míster el día antes del partido. Una orden que no cumplió. “Jugué con una resaca que no podía con mi vida, a tal punto que me lesioné y en el minuto 60 no podía más”, recordaba Piqué. Tan fuerte fue, que hasta el árbitro le preguntó a Puyol qué le pasaba a Piqué.