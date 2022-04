Ciudad de reencuentro al otro lado del mundo

Todos los caminos llevan a Roma. Y algunos, los más insospechados, también a A Coruña. Olga Kim y sus hijos pequeños, Misha y Aurika, de trece y diez años, jamás imaginaron que sería esta esquina del noroeste peninsular el lugar en el que se encontrarían con la mayor de los vástagos, Lisa, tras dos años sin verse. No imaginaron tampoco que lo harían como refugiados de guerra. No es el reencuentro perfecto, pero la vida está llena de historias imperfectas. Y, como bien saben, podría ser peor. La familia, natural de la ciudad ucraniana de Jersón, llegó a A Coruña hace dos semanas con poco más que una maleta, en un autobús fletado por una agrupación empresarial de Costa da Morte. Hoy permanecen acogidos en casa de una familia coruñesa, a la espera de buenas noticias desde el Este de Europa.

La mayor de los hermanos, Lisa, de 21 años, estudiaba Administración Pública en Corea, país de donde es natural su padre, cuando estalló la guerra. “Me quedé en shock. Le escribí a toda mi familia, a mi abuela, a mis amigos, a mis padres. Me quedé de pie en la calle llorando. Me di cuenta de que el mundo entero, toda mi realidad, acababa de cambiar para siempre. Mi primera reacción fue buscar la manera de ayudar a mi país como fuese”, cuenta. La manera que encontró fue contarlo: A A Coruña llegó el lunes acompañada de una productora de televisión coreana, que hizo del reencuentro de Lisa con su familia el punto de partida para un documental sobre el éxodo de los refugiados de la guerra de Ucrania. Tras casi dos años de mensajes y videollamadas, nada está como lo dejó a su partida. Todo ha cambiado. También Misha y Aurika, que ya no son los niños que eran. “Han crecido mucho estos años. La guerra les ha impactado. Si le pides a Aurika que dibuje un sitio seguro, dibuja un sótano. La guerra ha cambiado la forma en la que ven el mundo. Ya no son niños”, observa.

Todo ha cambiado menos el afecto entre ellos, que pudieron demostrarse en un reencuentro del que la productora no perdió detalle y con el que esperan llevar a Corea la realidad de las miles de personas que lo han perdido todo desde el inicio de la guerra. “Cuando me propusieron venir, les dije que sí, no solo por reencontrarme con mi madre y mis hermanos, sino porque es importante que los coreanos lo vean y eso les anime a ser acogedores con los ucranianos”, propone-

Estos días, los siguen con sus cámaras allá donde van por la ciudad que ya es su nuevo hogar, y que ya empiezan a sentir como tal. “Estamos agradecidos de como los españoles están cuidando a los ucranianos. Es emocionante ver cómo la familia de acogida les apoya. Tienen cenas familiares juntos, no conocen el idioma pero intentan comunicarse. Parecen una familia”, cuenta Lisa sobre sus primeras impresiones acerca de la nueva vida de su madre y hermanos. Todavía le cuesta narrar la angustia de los primeros días, cuando tuvo que enfrentarse al caos y a la incertidumbre reinante en su país desde el otro lado del mundo. “Fue extremadamente duro. No pude comunicarme con mi abuela durante tres semanas, no sabía si estaba viva o muerta. Mi mejor amigo no podía salir de Bucha. Escuchaba las bombas al otro lado del teléfono. Estoy tranquila de saber que al menos mi madre y mis hermanos están bien”.