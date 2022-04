“El coro nació y ha crecido conmigo, y yo también he crecido en experiencia con él”

La Orquesta Sinfónica de Galicia oficializó los cambios en la dirección del coro con la incorporación de Carlos Mena, contratenor español de reputación internacional, y el gallego Javier Fajardo, que compaginará las labores de director adjunto con su trabajo en el coro de la Universidad de Valladolid. Los dos toman el relevo de Joan Company, que llevaba al frente de la formación coral desde su nacimiento en 1998. El director mallorquín vio crecer y evolucionar al coro de la Sinfónica, el primero de tipo amateur afiliado a una agrupación profesional. Company seguirá ligado a la formación como director honorario y tiene ganas de seguir trabajando con el coro de manera puntual.

Finaliza su etapa como director del coro de la Orquesta Sinfónica después de más de veinte años al frente. ¿Por qué tomó ahora esta decisión y cómo valora su trayectoria durante más de dos décadas?

Yo estoy aquí desde la fundación del coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, desde su primera sesión de audiciones para la integración de los coristas. Son 24 años de dedicación y amor a este coro. Como todo en la vida, ya hace dos meses que había insinuado a la Orquesta Sinfónica la intención de que esta fuera mi última temporada como director. En esta vida siempre hay un final y se ha dado en este momento. Estoy muy satisfecho con todo lo que hemos hecho hasta ahora. El coro nació y ha crecido conmigo, al igual que yo también he crecido en experiencia con él. Esta es la satisfacción de haber llegado a estos 24 años y con la esperanza de que el coro continúe con más fuerza que nunca.

¿Qué opinión tiene de los relevos escogidos por la gerencia de la Orquesta para su puesto, Carlos Mena y Javier Fajardo?

Me alegra y me honra que mi sustituto sea Carlos Mena. Es una oportunidad importantísima para el coro. Carlos Mena ha trabajado ya varias veces con el coro. Lo conoce y creo que será una experiencia enriquecedora. Su director asistente, Javier Fajardo, es una joven promesa gallega. Yo le invité ya hace unos años a trabajar puntualmente con el coro con la intención de que, el día que yo decidiera marcharme del coro, él pudiese ser una opción de relevo. Me alegro mucho que sea con Carlos Mena como titular y principal responsable. Yo creo que esto es bueno para todos, para el coro, para Carlos Mena, para Javier Fajardo y también para mi propia herencia en la formación, de la cual me siento muy orgulloso.

¿Considera una oportunidad especialmente provechosa para los cantantes?

Evidentemente. A lo largo de todos estos años, la formación vocal y coral ha sido uno d ellos objetivos del coro que ahora culmina con una primera figura del panorama no solo local, sino también internacional como Carlos Mena.

Además, también le han nombrado director honorario. ¿En qué consistirá este cargo?

Por lo visto sí, soy directo honorario. La diferencia con el cargo de director honorífico es que contarán conmigo puntualmente para algún tipo de proyecto. A mi me gustaría seguir vinculado a este coro, que es como una criatura a la que he asistido desde el primer día. Puntualmente podré pedir y hacer algún proyecto, así que agradezco el detalle a la gerencia de la orquesta.

¿Usted tiene ganas de mantenerse de mantenerse ligado al coro?

Veinticuatro años de viajes se hacen algo pesados. Últimamente en estos tiempos de la pandemia se ha complicado más. Yo tengo una segunda patria en Galicia, en A Coruña y en el coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Me sabría muy mal desvincularme totalmente porque hemos hecho proyectos conjuntos de gran nivel. Un matiz importante es que en los primeros años del coro, para proyectos grandes, siempre tenía que reforzarnos alguna agrupación de fuera, de Barcelona o Madrid. Y ya hace bastante años que el coro es suficiente por sí mismo. Es una muestra del progreso que venimos consolidando gracias al esfuerzo de todos los cantores que han formado parte del coro.

Cuál es el nivel actual del coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia en comparación con otras agrupaciones del resto de España?

Este coro fue pionero en España siendo el primer coro amateur vinculado a una orquesta profesional. Fue una iniciativa del maestro Víctor Pablo Pérez en aquella época. En estos momentos, como coro amateur, no profesional, están a un nivel bueno, óptimo. Además lo han ratificado varios directores que han trabajado aquí. Creo que podemos estar todos orgullosos de tener un coro que está a la altura de las circunstancias. Y lo más importante es que estamos al lado de la mejor o una de las mejores orquestas de España, lo cual siempre ha sido un reto para el coro estar a su altura y poder cumplir.

¿Tiene conocimiento sobre el posible de remplazo de Dima Slobodeniouk al frente de la Orquesta Sinfónica como director titular?

No, no tengo ninguna noticia. En mi opinión, ha sido un privilegio que la Orquesta haya tenido a Dima Slobodeniouk como director todos estos años, pero no tengo ninguna idea de quien puede ser la persona que le reemplace.