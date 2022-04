Una juez rebaja una multa porque Tráfico no aplicó el margen de error del radar de A Pasaxe

En ocasiones, el hombre todavía se impone a la máquina. El abogado, economista y gestor administrativo coruñés Jorge Pesado del Río acaba de ganarle la partida al radar de la AC-12, en A Pasaxe, al demostrar que la Dirección General de Tráfico no tiene en cuenta el margen de error del cinemómetro del radar a la hora de aplicar la cuantía de la multa.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña acaba de fallar en favor del letrado, que se exponía a una multa de 300 euros y la pérdida de dos puntos en el carnet de conducir por circular por el tramo a más velocidad de la permitida, concretamente a 77 kilómetros por hora en una zona limitada a 50.

La sanción que tendrá que afrontar tras recurrir la multa en representación de sí mismo es 100 euros de multa sin detracción de puntos

La sanción que tendrá que afrontar tras recurrir la multa en representación de sí mismo tras el fallo de la juez es mucho menor, concretamente de “100 euros de multa sin detracción de puntos, permitiendo al demandante abonar la multa reducida al 50%”, tal y como recoge la sentencia. “Quizá a quien tenga todos los puntos no le compense recurrir, pero a quien no le sobren...”, comenta el letrado, titular de la gestoría Unidad de Gestión Gallega.

El caso se resume en una simple cuestión de sumas y restas. El cinemómetro del radar móvil de A Pasaxe no realiza una medición exacta de la velocidad del vehículo, pues tiene un margen de error de 7 kilómetros, justo la cantidad que separa un tramo de sanción del otro y un grado de imprecisión que la sentencia encuentra “altísimo”. La jueza considera que este margen de error debe aplicarse en todos los supuestos, “con el fin de evitar” que se pueda llegar a sancionar a quien no ha cometido el exceso de velocidad, aplicando el principio in dubio pro reo, es decir, ante la duda, a favor del acusado. “Habrá que aplicarse el margen de error más favorable en favor del interesado, que es el previsto para cinemómetros en movimiento. Esto es, 7 kilómetros por hora”, recoge el fallo judicial.

En su apelación, el abogado coruñés señaló que el aparato se limitaba a consignar, en una fotografía, la velocidad detectada, “sin aplicar corrección ni margen alguno, no consignando la real que es la única referencia de del tipo legal infractor”. Frente al argumento, la DGT alegó que el cinemómetro “nada tiene que corregir”, porque el tipo legal infractor toma como único parámetro para determinar si se cometió o no el exceso de velocidad la captada por la máquina, sin aplicación de índice corrector”, con lo que, para el organismo, “es indiferente que coincida o no con la velocidad real del vehículo”.

En el caso de Pesado del Río, esos 7 kilómetros de margen de error suponían justamente la diferencia entre perder dos puntos o conservarlos, y entre pagar 300 euros o 100. La no aplicación de este margen de error por parte de la Dirección General de Tráfico a la hora de dictaminar la sanción “no se ajusta a derecho” a ojos de la jueza. La magistrada, en su fallo, condena a la administración a restaurar los dos puntos retirados a Pesado del Río y devolver la suma correspondiente. Una resolución contra la que no cabe recurso por parte de la DGT.

“Tráfico no aplica margen de error, con lo que está poniendo muchas multas que no lo serían, y otras en grado superior al que debería”, señala Pesado del Río. Un dictamen que sienta un precedente en A Coruña para personas que se encuentren en situaciones similares. El propio letrado, en su apelación, se apoya en dos casos parecidos registrados en juzgados de Vigo y Ourense.

“Existe la teoría de que contra las multas de radar no se puede hacer nada, y en el 95% de los casos, la gente opta por pagar la multa con reducción. Es normal, porque para demandar al Estado tienes que contratar a un abogado, y a mucha gente no le compensa. Yo lo hice porque quería experimentar a ver qué pasaba”, afirma. La clave de la maniobra, asegura, está en saber a qué puertas llamar. “Tráfico no admite este recurso, no aplica este margen de error, pero los tribunales empiezan a hacerlo. Yo renuncié a apelar el expediente vía administrativa, fui directamente a tribunales”, revela.