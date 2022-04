Na honra da loita esquecida das mulleres

Loita, activismo, resistencia. E tamén, e dende o xoves, memoria. As mulleres do 10 de marzo, ou as mulleres do 1972, tomaron parte na loita pola amnistía dos presos políticos xurdidos dos sucesos do 10 de marzo en Ferrol. Participaron en igual ou maior medida que os seus compañeiros varóns, pero a pegada do seu facer, como acontece decote coas xestas libradas por mulleres, quedou esvaecida tras dos logros dos homes. Ata hoxe.

As mulleres do 10 de marzo recibirán, de mans da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH), a distinción de Republicanas de Honra, nun acto que se celebrará na sede da Once e que estará precedido por unha serie de recibimentos oficiais na Universidade da Coruña, no Concello e na Deputación. Como colofón, e antes do acto central da homenaxe, as mulleres visitarán o Pazo de Meirás acompañadas por distintas autoridades, nun acto de toma simbólica dun dos lugares da ditadura.

Un recoñecemento que chega tarde, pero que salda unha débeda histórica co grupo, que loitou dende a clandestinidade por facer xustiza polos asasinados e represaliados durante as protestas dos traballadores dos estaleiros en prol de melloras laborais. “A unión fai a forza, é a mensaxe que queremos transmitir ás novas xeracións. Nós tivemos que facer fronte a un momento moi difícil, pero fixémolo grazas á axuda mutua. Unímonos ás portas do cárcere”, lembraron onte, na presentación do programa de actos, dúas das mulleres do metal, Sari e Fina, en representación das súas compañeiras.

En adiante, unha efeméride, tinguida de sangue e de orgullo obreiro,o Día da Clase Obreira Galega, lembraría aos traballadores mortos, pero esquecería a aquelas que vogaron dende a porta do cárcere por facer xustiza. Moitas, amas de casa. Outras, xa organizadas politicamente, pero sempre na clandestinidade.

“É certo que nunca se contou con nós, e sempre estivemos a pé dos traballadores, en todas as loitas que houbo, en primeira fila. Tivemos medo, pero venciámolo para conseguir liberdades que non tiñamos”, lembraron. As 15 representantes do colectivo serán condecoradas o xoves por 15 mulleres coruñesas novas de distintos ámbitos. No acto de presentación das actividades participaron, ademais das dúas representantes do colectivo, dous integrantes da Comisión, Aurora Paz e Fernando Souto, que definiron ás homenaxeadas como “un exemplo de loita colectiva”.