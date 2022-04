A Coruña y Oleiros afean a la Xunta que no les informe sobre la obra de la pasarela de Oza

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su homólogo en Oleiros, Ángel García Seoane, afearon este miércoles a la Xunta que no les hubiese consultado ni informado de sus planes de construir una pasarela que facilite la movilidad tanto peatonal como ciclista entre el barrio de Oza y la zona de Santa Cristina. Rey, en declaraciones a Onda Cero, explicó este miércoles que no estaba en contra de que la Xunta realizase esa inversión, aunque criticó que los dos concellos afectados por esta construcción no tengan más datos que los publicados en los medios de comunicación. García Seoane tacha el anuncio de esta obra de “electoralista”, ya que ningún técnico oleirense fue citado todavía a una reunión con el Ejecutivo autonómico para hablar de esta intervención.

El proyecto de la pasarela de O Burgo incluye enlaces con As Xubias, Oleiros, hospital y Oza “Estamos a favor de todos los proyectos que favorezcan la movilidad peatonal y ciclista porque es el eje de nuestra política de movilidad y estamos abiertos a sentarnos con la Xunta y ver ese proyecto, pero es que no hemos podido hacerlo, porque lo conocemos por los medios. Yo no lo veo razonable desde el punto de vista de la lealtad y cooperación”, relató Rey, que se quejó también de que se anunciase la licitación sin conocer el posicionamiento de los municipios afectados. “A lo mejor resulta que estamos encantados de que haya una pasarela, de solicitar fondos europeos, pero a lo mejor ofrecemos una ubicación altenativa, no sabemos el impacto ambiental, no sabemos si Costas autoriza o no...”. Sobre la zona de baño en O Parrote, la alcaldesa aseguró que será “una realidad” este verano y que contará con “su balizamiento, su socorrista, sus escaleras y consensuado con la Autoridad Portuaria”. La Xunta prevé crear una pasarela entre Oza y Santa Cristina y una zona de baño en O Parrote El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado habló también este miércoles del proyecto de la Xunta de habilitar una zona de O Parrote para el baño, con plataformas, “toboganes y posibles trampolines. Las instalaciones estarán completas el próximo verano, según anunció Fernández Prado. Rey sobre Martínez: “No es un transfuguismo” La alcaldesa, Inés Rey, se pronunció este miércoles por primera vez sobre la sentencia de primera instancia que anula el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes y considera que no es transfuguismo. “Los servicios jurídicos están estudiando el posible recurso de esa sentencia. Nosotros entendemos y consideramos que no estamos ante un caso de transfuguismo”, resumió Rey, que aseguró que hay informes jurídicos que avalan que el nombramiento es ajustado a derecho. “No se encuadra dentro de los supuestos estipulados como transfuguismo y por lo tanto están estudiando ese eventual recurso frente a una sentencia de primer instancia”, zanjó.