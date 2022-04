La mascarilla se resiste a salir de la rutina por cautela

“Por respeto y precaución“. Dos razones por las que clientes y trabajadores continuaban este miércoles usando la mascarilla contra el COVID-19 en el interior de los establecimientos, pese a que 700 días después ha dejado de ser obligatoria en virtud del Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En mercados, supermercados, cafeterías, fruterías, ferreterías, librerías y tiendas de ropa, entre otros locales de A Coruña, fue superior el número de personas que se cubrieron la boca para comprar o consumir. La mayoría de los empleados de estos espacios interiores también lo siguen haciendo.

Este nuevo paso hacia la normalidad previa a la pandemia que irrumpió en la vida de la población mundial hace más de dos años ha estado caracterizado también por las dudas del primer día, especialmente las relacionadas con aquellos aspectos o lugares que no recoge el Real Decreto de forma específica. Los coruñeses parecen tener claro, según indica el texto, que en el transporte público, en las farmacias y en los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios la mascarilla es aún obligatoria, pero cuando entran en una tienda de alimentación, un comercio, un centro de enseñanza o un banco preguntan todavía si debían protegerse la cara.

Tres trabajadores de la ferretería Araújo, en Marqués de Pontejos, usan todavía el tapabocas. Las libreras de Moito Conto en San Andrés también. Como las fruteras de DisFruta en la misma calle, las cajeras de Gadis, las placeras de San Agustín, las panaderas de las tahonas y panaderías, el personal de las peluquerías, los monitores de los gimnasios y los empleados de entidades financieras. “Transmito seguridad al cliente, e higiene, por eso la mantengo”, justifica Sonia Lema, de la panadería Sonia en la plaza de San Agustín. “Aunque llevar máscara es ahora voluntario también creemos que es responsable”, comenta Esther Gómez, propietaria de Moito Conto, donde estos días, con motivo del Día del Libro se espera una mayor presencia de clientes; al mediodía estimaba la librera que durante la mañana “el 95%” de personas que entraron en la tienda lo hicieron con protección en la cara.

En cambio, en alguna cafetería parte de la plantilla de camareros descubre su cara, como Sandra Martínez, de Café Macondo, en San Andrés. “La usamos tan mal, pasándola por la cara, la frente, los codos... que no es ninguna garantía llevarla. Yo ya decido no llevarla”, cuenta esta camarera mientras atiende a sus clientes; de los diez que había a las diez de la mañana en el bar, solo una mujer tenía mascarilla. Dos mujeres de esta cafetería suelen jugar al parchís por las mañanas; una lo hacía ayer con cubrebocas y otra lo llevaba puesto. “Estamos separadas, pero si no consumo me pongo la mascarilla, y en la calle si hay gente también”, explica María José Tuñas. “Siempre que puedo me la quito, así que ahora hay más libertad”, expone su amiga María Isabel de Llano.

“Por respeto a los trabajadores que llevan la máscara, creo que yo debo llevarla en esa empresa o lugar de trabajo, al menos mientras no bajen más las cifras de contagios”, afirma Chus Varela, clienta de una librería. “De las cinco personas que han entrado desde que abrimos, cuatro la llevaban y una me preguntó si debía ponerla”, contaba Nadia Rey, de Disfruta, establecimiento que al menos en la mañana de ayer conservaba en la entrada el cartel que informa de la obligatoriedad de la mascarilla. “El cliente que entre como quiera, todos los trabajadores, por precaución, la mantendremos”, insiste Julio Araújo, de la ferretería Araújo.

En la céntrica oficina de un banco, sin embargo, los clientes sí fueron obligados a ponerse una mascarilla si entraban sin ella, pese a lo que indica el Real Decreto. “Mantenemos la obligatoriedad por el volumen de visitas y por no poder asegurar que se cumple con el 1,5 metros de distancia”, explica el banco.

Hubo incertidumbre en la Universidade, que por la mañana aseguró que en las aulas se mantendría el uso obligatorio de mascarillas para alumnos y docentes y por la tarde corrigió, tras las “dudas recibidas”, informando de que recomendaba usar protección en los espacios interiores de las instalaciones universitarias de uso compartido cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad y la ventilación adecuada. La UDC hace un llamamiento a la “responsabilidad y el respeto con las decisiones individuales de cada uno”.

El Concello transmitió a funcionarios y empleados de instalaciones municipales que “en el entorno laboral, con carácter general, no es preceptivo el uso de mascarillas”.