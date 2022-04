“Queremos que la Cidade das TIC sea algo más que un polígono industrial TIC”

La iniciativa Campusiño presenta mañana, en Paideia, a las 18.00 horas, sus propuestas para la Cidade das TIC.

¿En qué errores podría caer la Cidade das TIC y por qué crean la iniciativa Campusiño?

Estamos ante un momento clave porque es un espacio muy grande, hay mucha inversión y cuantos más ojos haya y más perspectivas, mejor.

¿Estar tan alejada de la ciudad puede penalizar a la Cidade das TIC? ¿Por qué proponen el Campusiño en un lugar más céntrico?

Sí. Nuestra propuesta es estar en un lugar bien comunicado y que te lo encuentres sin buscarlo. La idea es que alguien que venga a la ciudad por negocios o un fin de semana, pueda tener un espacio para trabajar antes de ir a una reunión, o donde acudir a un evento antes de ir al hotel, que pueda pasarse por allí para aprovechar el tiempo y conocer a las personas que estén trabajando. Nadie que venga en tren va a coger el bus para ir a la fábrica de armas para conectarse a la wifi un rato, porque si tienes que volver en tren a Vigo tienes que salir de la fábrica bastante antes para llegar a tiempo, si está a cinco minutos, es más fácil

¿Qué plazos manejan para poner en marcha el Campusiño y en qué espacios?

Nosotros pensamos en un proyecto en el que no haga falta ni mucha burocracia ni mucha inversión. Nuestra propuesta es para ya, usando edificios que tienen tanto el Concello como la Universidad a día de hoy con un uso residual o nulo. Lo que hemos conseguido recientemente es el compromiso de reformar y ampliar la sede del vivero del Papagayo. Está bien comunicado, está orientado a la idea que nosotros teníamos de apoyar el emprendimiento de la gente que está empezando y que solo tiene una idea y necesita un par de meses para ponerse a trabajar. Pensamos que, en este año, se podría empezar a funcionar en Accede Papagaio con esa filosofía. Nosotros ponemos el foco en la dinamización y en el apoyo al emprendedor más que en tener un edificio de 5.000 metros cuadrados que esté vacío.

Hablaban de instalarse en la estación de buses a medio plazo.

Nuestra idea es empezar rápido para demostrar que hay un ecosistema en A Coruña que no está siendo tenido en cuenta, y tener este primer espacio para que las startups puedan hacer sus actos y tener un punto de encuentro. Cuando tengamos datos de actividad, podríamos dar el paso a un espacio más amplio, que tenga oficinas, cafetería, coworking, que ya podría estar en el espacio que va a dejar libre la estación de bus o en los muelles interiores..

En la Cidade das TIC, que está todo por hacer, ¿en qué no se debería fallar?

La Cidade das TIC no debe ser solo el edificio de la fábrica de armas sino que se deberían integrar otros espacios que ya están teniendo actividad en la ciudad, se puede hacer una red y se puede diversificar la inversión. Los accesos tienen que ser cómodos, tanto a pie como en bici, bus y coche. Que no sea un edificio vacío, que haya un programa de tutorización y de seguimiento que dinamice el espacio, que se organicen eventos, que se ayude a las empresas que quieran ir allí para que se instalen...

¿Se corre el riesgo de que se instalen en la Cidade das TIC grandes empresas que ya están en A Coruña y que no se consiga más que un cambio de sede?

Totalmente. Es el gran peligro y lo que parecía, de primeras, que iba a ocurrir, que se iban a mover para la fábrica de armas no todas las empresas tecnológicas sino solo las que se han quedado sin espacio. No queremos que sea un polígono industrial TIC, queremos que sea algo más. Queremos que haya varios niveles de empresa. No se pueden juntar dos personas que acaban de salir de la facultad y que tienen una idea con una empresa de 300 empleados y que ocurran cosas porque están en momentos completamente diferentes. Hay momentos en los que se necesita mucha comunicación y un espacio abierto para aprender unos de otros. Cuando empiecen a crecer, cuando sean veinte o treinta, vemos bien que se vayan a la fábrica de armas y planteamos una aceleradora de empresas en la que haya personas con experiencia en el sector que validen la idea y les ayuden a conseguir financiación.

¿En qué sectores de las TIC trabajan las empresas que impulsan el Campusiño?

La mayoría somos del mundo de internet, en el que se vende un servicio o un producto. Lo que buscamos son startups de producto propio, de personas que están innovando. Barkibu, por ejemplo, le da una vuelta a las clínicas veterinarias, la nuestra es Opositatest, que cogemos un sector tradicional, como es el de la preparación de oposiciones para llevarlo al mundo de internet; Track the race es como un GPS que llevan los corredores en las carreras de orientación para que los espectadores puedan ver en directo dónde está cada concursante... Creemos que en A Coruña y en Galicia hay mucho producto propio e innovador.

¿Cómo están acogiendo los promotores de la Cidade das TIC la propuesta?

La presentación la hacemos mañana, después de tener reuniones individuales y bien. La Cidade das TIC puede aportar trabajos cualificados, atraer talento que está trabajando fuera y puede volver... Hay muchos profesionales que trabajan para empresas internacionales y lo hacen desde A Coruña y hay grupos de profesionales que quedan para trabajar en un bar para estar con gente, pues en vez de estar en un bar, que pueden estar en estos espacios públicos.