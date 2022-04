El adiós municipal a los ‘parkings’ subterráneos

La construcción de aparcamientos subterráneos ya no es una opción para el Gobierno local, que apuesta por el transporte público y las sendas peatonales y ciclistas. Así se lo ha transmitido al PP después de que el grupo popular preguntase si el Concello había iniciado algún estudio o proyecto para construir en la ciudad más aparcamientos públicos. La respuesta es clara: no.

El Ejecutivo local deja a un lado la opción de promover parkings subterráneos. ¿Por qué? El objetivo, explica, “no es continuar fomentando el acceso del vehículo privado a la ciudad, sino mejorar el transporte público, la prioridad peatonal y los modos de movilidad individual sostenible como son la bicicleta o los Vehículos de Movilidad Personal (VMP)”, como el patinete eléctrico, tan de moda en los últimos tiempos y, sobre todo, en las grandes ciudades.

En transporte público siguen pendientes la reforma de las líneas del bus urbano, también prometidas por el anterior Gobierno local y aún no diseñadas, y el regreso del carril bus, cuyo tramo en Juan Flórez continúa en estudio. El carril bici sumará en este mandato nuevos tramos, como en el entorno del estadio y en Ramón y Cajal, a los que comenzaron a ejecutarse por el anterior Ejecutivo, de Marea.

Las peatonalizaciones constituyen la gran apuesta del Gobierno socialista, con obras ya en marcha en las calles Compostela y Alcalde Marchesi, y el proyecto de los Cantones.

La última vez que el Concello promovió un parking de estas características fue en diciembre de 2011 —aunque las obras no empezaron hasta mayo de 2013—, con el popular Carlos Negreira como alcalde. Se aprobó entonces la construcción de un aparcamiento de casi 200 plazas en As Conchiñas, que sacó a concurso la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa). La actuación, cuyo presupuesto era de tres millones de euros, surgió como respuesta a la petición de los vecinos de la zona, que reunieron 5.000 firmas para exigir este espacio para sus vehículos ante la falta de zonas de estacionamiento en el barrio. El anterior Gobierno local, liderado por Javier Losada, desoyó esta demanda. La primera solicitud de los vecinos fue en 1995. El parking no se inauguró hasta febrero de 2015. También existía el plan de crear uno en Orillamar, pero nunca se hizo.

Los resultados previos no eran los mejores. El Concello no quería cometer el mismo error que en Matogrande, un aparcamiento semivacío tras su apertura a principios de 2009. Emvsa traspasó la gestión de este espacio a una empresa privada tras el batacazo. El argumento fueron “los malos resultados de la actividad de explotación”. En esta obra se invirtieron 8,9 millones de euros. A aquel concurso para hacerse cargo del parking solo se presentó una empresa.

De momento, A Coruña no va a sumar más aparcamientos de iniciativa municipal. Así lo anuncian fuentes municipales ante la pregunta del PP. Hace diez años, el Concello condicionaba nuevos parkings para residentes a que existiese una demanda real. Ahora, la razón de no crear más infraestructuras de este tipo es la apuesta por la movilidad sostenible, además de promover el uso del transporte público.