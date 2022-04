El edil de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, se mostró ayer contrario a la construcción de la pasarela que anunció la Xunta para unir la zona de Oza y As Xubias con la playa de Santa Cristina y explicó sus argumentos a través de la red social Twitter, con un mensaje claro: “Ni ahí ni así”. Díaz asegura que el lugar elegido por la Xunta para construir esta plataforma no es el adecuado “porque es el de mayor afección paisajística, ambiental y patrimonial del ámbito” y también porque “afecta a un sistema dunar, a un pazo catalogado y a la zona más sensible de la ría”.

“Clara y meridiana nuestra postura sobre la pasarela en la ría. Estamos a favor de una pasarela peatonal y ciclista en la ría, es coherente con nuestras políticas de movilidad en la ciudad (no con las del PP local por cierto). Problema? Ni ahí ni así”, señaló el concejal. Díaz también se mostró contrario a las formas elegidas por la Xunta, ya que defiende que los proyectos que afectan a A Coruña tienen que tener como interlocutor al Ejecutivo municipal. La posición del concejal supone un paso más respecto a la alcaldesa, Inés Rey, y a su homólogo en Oleiros, Ángel García Seoane, que se quejan de que no pueden tener una opinión formada sobre la construcción de la pasarela porque en ningún momento la Xunta les ha remitido información técnica, por lo que solo lo conocen por “unas infografías” y por la información transmitida a la prensa. Inés Rey, incluso, incidió ayer —como ya lo había hecho el día anterior— en que, igual cuando vea la documentación técnica está “encantada” con esta obra, ya que responde a las bases de movilidad del Gobierno local de potenciar la peatonalización y la movilidad ciclista y afeó a la Xunta que no hubiese comentado sus planes con los alcaldes de los municipios afectados por la construcción de la pasarela antes de hacerlos públicos. La Xunta defiende que puede acometer la obra sin el visto bueno de los ayuntamientos, aunque fuentes de la Consellería de Infraestruturas indicaron ayer que el Ejecutivo autonómico iniciará los contactos técnicos con A Coruña y Oleiros en los próximos días con el objetivo de “avanzar en la definición de la pasarela” y entiende que la ejecución de este proyecto “no puede causar malestar a ningún Gobierno municipal”. Infraestruturas apunta también a que la obra tendrá que contar con las “pertinentes autorizaciones sectoriales”, aunque descarta que sea un problema, ya que los informes de viabilidad con los que cuenta la plataforma “descartan la afección ambiental y patrimonial”, ya que se toma como referencia otras obras semejantes construidas en otras zonas de España y del mundo, algo que la alcaldesa, Inés Rey, no quiso comentar ayer, al decir que no conocía los aspectos técnicos del proyecto, aunque deslizó la duda de cuál será el impacto medioambiental y también de si Demarcación de Costas aprobaría la ejecución de esta pasarela en dos tramos, que contará con un pilar en la ría. A Coruña y Oleiros afean a la Xunta que no les informe sobre la obra de la pasarela de Oza La Xunta explicó que, para minimizar el impacto ambiental y paisajístico sobre el estuario, se considera “imprescindible reducir al mínimo los apoyos” y también restringir la altura de los elementos estructurales, de modo que no superen en altura a los edificios que ya existen en la zona de Santa Cristina. La Xunta prevé que esta obra esté finalizada el próximo año y que cuente con financiación de fondos europeos Next Generation. El Ejecutivo gallego garantiza que es viable realizar esta pasarela de 800 metros, desde el punto de vista estructural, ya que la Fundación da Enxeñaría Civil de Galicia elaboró un trabajo previo y avanzó una propuesta de diseño para esta senda peatonal y ciclista. Mobi-Liza apuesta por un paso inferior en el puente de A Pasaxe

La pasarela tampoco gusta a la Asociación Mobi-liza que está de acuerdo con la idea de mejorar la movilidad ciclista y peatonal entre Oleiros y A Coruña, pero considera que se podría apostar por aprovechar la estructura ya existente del puente de A Pasaxe. “Sería viable la creación de una pasarela peatonal y ciclista en la parte inferior del puente. De este modo, se aprovecharían los propios pilares, restando el impacto medioambiental que supondría la colocación de nuevos pilares. También estaría exento de impacto ambiental en tanto que sus extremos se encontrarían en zonas que actualmente ya no son espacios naturales y de protección ambiental. Entendemos además que el impacto paisajístico sería efectivamente reducido. Y por último, tendría un coste económico mucho menor del que supondría la actuación proyectada”, argumentan en la asociación Mobi-liza.