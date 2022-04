El día para sorprender con los libros

El Día de Libro llega a las librerías coruñesas con numerosas presentaciones, charlas y firmas en toda la ciudad. Muchos negocios contarán con actividades especiales, descuentos del 10% y regalos de rosas con la compra de uno o más libros en función del comercio. Para muchos negocios de la ciudad es un día marcado a fuego en el calendario. “El día es de mucha actividad y público desde que abrimos”, asegura la gerente de Moito Conto, Esther Gómez. Este año, además, se espera más afluencia de clientes porque coincide en fin de semana. “Vienen clientes en pareja o en familia y visitan varias librerías” añade la gerente de la librería, en la calle San Andrés, 35.

El evento anima a muchos comercios a abrir de manera extraordinaria el sábado por la tarde. “Al margen de las ventas, es día que hay que celebrar y estar abiertos”, opinan desde la librería Couceiro, en la ronda de Outeiro, 248. Las rebajas en las compras, en muchos negocios, van acompañadas de sorteos de ejemplares y el regalo de una rosa, como en el caso de la librería Avrir, y un mural infantil con un espectáculo de violines en vivo en Bululú, en la calle Real.

La iniciativa de los clientes es clave para que todo el mundo disfrute de la literatura. Berbiriana, en la calle Santiago no organiza presentaciones especiales este sábado. Sin embargo, sí contarán con la visita de usuarios, clientes y amantes de la lectura que se pasarán por las instalaciones para hacer lecturas en grupo de carácter informal. Una actividad similar desarrollará el Circo de Artesanos con un recital de micrófono abierto, un sorteo de productos artesanales mercadillo literario y una exposición de textos de autores de todo el mundo. Tampoco se quedan atrás otras instituciones culturales como el Museo de Belas Artes. A través de la biblioteca del museo se podrá acceder a un intercambio de ejemplares desde este viernes hasta el próximo día 29 en horario de 9.30 a 14.30 horas.

Sin embargo, no todas las librerías ven rentable este día del libro. Otras como Re-Read no se suman a la campaña de descuento. “Nuestros libros ya tienen un precio muy bajo, entre 2 y 3 euros, y no podemos permitirnos hacer esos descuentos”, comentan desde la librería Re-Read. El año pasado les salió más rentable la campaña del Día das Letras Galegas que la de este 23 de abril. Algo similar ocurre con la librería Follas Vellas, junto a la plaza del Libro. No se plantea ningún descuento especial porque se dedican específicamente a la venta de libros de segunda mano.

El sector del cómic y el manga también está preparando actividades especiales para sus usuarios habituales. Alita Cómics celebra el primer día del libro en su nuevo local con el habitual descuento para sus clientes. En su otra tienda, en la calle Orzán, siempre que el tiempo acompañe, sacarán una mesa al exterior con el objetivo de “llevar la literatura a la calle como se hacía antes”. En ambos establecimientos, además del descuento común en las compras de literatura, se sorteará un libro sobre juego de rol Aquelarre. Metrópolis, en la avenida de Oza, tiene planeadas sus recomendaciones de cómic y mangas de autores tanto españoles como japoneses. Dispondrán, a mayores, de una selección de manga para el público infantil.

Gran jornada de firmas y presentaciones

El día del Libro contará con numerosas firmas y presentaciones en las diferentes librerías. La librería Arenas, en el Cantón Pequeño cuenta con una amplia programación de firmas de ejemplares de la mano desde las 12.15 horas como Rober H. L. Cagiao, Olga Patiño, Isabel Pintado, Chema Paz Gago, Iván Fernández Amil, Ernesto Penas Lado y Eduardo Caamaño. En el centro comercial Marineda City están programadas actividades durante todo el día. En la sala Living Art Studio de la planta 0, Natalia Piñón, Margoth Costa y Roberto Martínez Guzmán charlarán a las 12.00 horas sobre auto publicar libros. Por la tarde tendrá lugar la presentación de dos libros, La voz de los muertos de Fátima Elías y El custodio de los libros de Rodrigo Costoya Santos; y una charla sobre novela negra y de misterio en la que participarán Nieves Abarca y Miguel Conde Lobato.